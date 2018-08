Reclaman más plazo para la reparación histórica

Prórroga. Los tiempos no benefician ni a jubilados ni a letrados.

Prórroga. Los tiempos no benefician ni a jubilados ni a letrados.

El Instituto del Derecho Previsional, junto al Colegio de Abogados de Rosario, advirtió sobre falencias en los sistemas de la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) para poder completar los trámites de reparación histórica solicitados por jubilados. Por ello, piden que se prorrogue la fecha de vencimiento para realizar dicho proceso (está fijada para el próximo 31 de agosto).

En diálogo con La Capital, la presidenta del Instituto del Derecho Previsional, Erica Telo, afirmó que mantuvieron distintas reuniones con los gerentes de la seccional Rosario y con el gerente regional de la Ansés, pero que, según le comunicaron en esas oportunidades, el problema es a nivel nacional.

"La reparación histórica se inició en julio de 2016. Cuando Ansés empezó a pagar la diferencia de la reparación histórica o bien la persona beneficiaria aceptaba el convenio (que se hace a través de la página web del organismo), después tenía seis meses para ir a las oficinas, con el abogado que haya elegido, para ratificar ese acuerdo y que eso se envíe a la Justicia", detalló Telo.

A la explicación, agregó: "El beneficiario tiene que entrar a la página del Ansés con su Cuil y una clave de seguridad social que le otorga la misma entidad. Luego, elegir un abogado para que quede confirmado el acuerdo y, tras ello, hay que acercarse a una sucursal para que el beneficiario y su abogado dispongan su huella digital en el sistema. Con eso, se finaliza el trámite".

El problema se encuentra, justamente, en ese punto. Telo afirmó que para que el beneficiario se acerque con su abogado a Ansés se necesitan turnos, y que esos turnos se otorgan a través de la página del organismo, en muchas ocasiones con el sistema caído. Esto imposibilita que se completen las solicitudes.

"No se están dando turnos, el sistema no funciona y no se puede completar el trámite", precisó, a lo que añadió que Ansés "está mandando cartas a todos los clientes, que vienen a hacernos el reclamo a nosotros".

Por todo ello, Telo confirmó que desde el instituto que preside, junto al Colegio de Abogados, solicitan una prórroga para completar los trámites, ya que el sistema no permite que se realicen a tiempo.

Otro de los reclamos que manifestaron desde el Instituto del Derecho Previsional es el funcionamiento de los tótems. Se trata de las máquinas que Ansés instaló en algunos bancos y que permiten realizar el trámite de la huella digital allí, descomprimiendo las sucursales del organismo y agilizando las solicitudes.

Pero, según comentó Telo, "ningún banco pidió la habilitación para eso, porque no querían que la gente vaya para hacer ese trámite a sus sucursales. Entonces, Ansés tuvo que volver a llevar los tótems a sus oficinas; ahí anduvieron de forma intermitente. No hubo voluntad de los bancos".

"Uno lleva a los clientes a poner la huella, pero hay días en que los tótems no funcionan. Movilizás a gente mayor, con días de frío. Es como una tomada de pelo", aseveró.

Consultada sobre las respuestas que le dieron desde Ansés, Telo afirmó que mantuvieron reuniones con gerentes locales y con el gerente regional que, según describió, se encarga de Santa Fe, Entre Ríos y "una parte de Córdoba": "Ahí habilitaron algunos tótems acá y en ciudades de la zona. Pero también funcionaron de manera intermitente".

Para concluir, Telo pidió que Ansés no ponga términos ni plazos hasta que arreglen el sistema y que "dejen de mandarle cartas a la gente, porque lo que hacen es desesperarla".