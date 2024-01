Protesta frente a la Ansés para que vuelva la ayuda a los comedores barriales

El líder local de la CCC contó que distintas organizaciones le pidieron al Ministerio de Capital Humano que "se restablezca la ayuda alimentaria que se suspendió, pero el problema es que no hay con quién dialogar. El 9 de enero se presentó un pedido de audiencia con la ministra Sandra Petovello y no obtuvimos respuesta. El otro problema es que el ministerio de Desarrollo Social está disuelto. Ahora es Capital Humano que absorbió Trabajo, Salud, Educación y no sabemos cómo van a resolver esto cuando lo alimentario es urgente".