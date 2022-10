Protesta de empleados de Parques y Paseos por "deficientes condiciones" de trabajo

Yamile Baclini, una de las máximas autoridades del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, describió la situación que vive el personal de Parques y Paseos. “Hemos recibido gran cantidad de reclamos por las condiciones de trabajo y ante la falta de respuesta de las autoridades estamos frente a las puertas de la Secretaría. Esto no tiene que ver con una cuestión salarial o económica. El planteo es por los insumos, las herramientas y las condiciones laborales”, subrayó.

En declaraciones al programa “Todos en la Ocho”, la dirigente sindical aseguró que “hay muchos viveros que no tienen las condiciones mínima de seguridad, con cables de electricidad colgando, con la imposibilidad de poder llevar adelante los tareas de parte del vivero por la falta de plantines para decorar los paseos de la ciudad”.

“Esto tiene que ver con parte de la gestión. Siempre fuimos prudentes con estos temas y los hemos planteado en su momento. Pero ante la falta de respuestas nos vimos obligados a presentarnos en este lugar. Además, no es una cuestión de los viveros o de los parques, hay un montón de personas que trabajan acá, algunas con discapacidades y están expuestas a esas situaciones. Necesitamos que esto se solucione lo más rápido posible”, expresó Baclini.

La referente sindical añadió que la entidad “siempre estuvo a favor del diálogo” y que espera alguna respuesta. “Llegar hasta acá no tiene que ser en vano. En caso que la situación no se solucione, seguiremos con alguna marcha o movilización no a la Secretaría sino al Palacio de los Leones”, concluyó.