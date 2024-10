Proponen que los rosarinos puedan pagar en cuotas las multas de tránsito

“Además, nos han llegado muchos reclamos de gente que no puede pagar sus deudas acumuladas. Por eso proponemos que esté siempre vigente, de acuerdo al monto de la deuda, un esquema de pagos en cuotas, que es el que prevé el Código de Convivencia: diez cuotas sin interés. Pero en el caso de deudas mayores a las 500 unidades fijas (es decir 500 litros de nafta) también se pueda sumar un plan de 24 cuotas con interés”, subrayó.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la concejala remarcó: “No tenemos datos exactos, pero desde el Tribunal de Faltas nos plantearon que hay una gran necesidad de otorgar financiación. Hoy en la provincia eso se aplica. Hubo proyectos presentados en ese sentido. Es correcto que el estado controle y corregir las conductas, pero en un momento tan difícil como éste, cuando la economía está tan complicado, las deudas no deben asfixiar al contribuyente. Hoy es un momento para aprobar este proyecto y los contribuyentes rosarinos siempre tienen voluntad de pago”.

>> Leer más: Cómo quedaron los valores de las multas de tránsito en Rosario tras el aumento de la nafta

Irizar recordó que en 2017 “hubo un régimen de regularización y hubo una moratoria donde hubo quitas. En este caso no, proponemos que haya cuotas. Y esa oportunidad hubo 400 mil multas que se pagaron. Se firmaron 13.500 convenios. Esto habla de una voluntad de pago cuando hay facilidades. Y hoy, para obtener diez cuotas, uno tiene que llegar hasta el juez de Faltas. Si hay un convenio de pago instituido por ordenanza, la gente puede cumplir. Y el objetivo de la multa es cambiar la conducta del contribuyente. Esto no quiere decir que no nos importe la seguridad vial, todo lo contrario, pero con lo oneroso en que se ha vuelta pagar una multa hay que permitir que la gente pueda cumplir”.