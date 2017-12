Por la verdad histórica, aunque pidan prescripción

Raúl Campilongo se presentará a prestar declaración informativa sobre el homicidio de Mario Armas porque está bajo sospecha de haber tenido alguna participación en ese crimen. Pero en tanto en el juzgado se le genere algún reproche explícito sobre su responsabilidad penal la respuesta que se espera de Campilongo es que pida en el acto la prescripción de la causa. Es más: en el tribunal saben que si el sospechoso accede a presentarse es por saber que el tiempo transcurrido, 31 años, hace imposible la aplicación de condena.

¿Por qué hay pretensión entonces en seguir el trámite? Porque, aunque no se pueda llegar a una eventual sanción, a la Justicia le interesa avanzar sobre la verdad histórica de lo que aparece como un crimen político. Y la posibilidad de investigar el hecho, aun sin la persona imputada, existe en tanto el trámite tenga vida. Campilongo no irá hoy a Tribunales, como se había anunciado, porque pidió postergar la audiencia. Se presentará en una fecha no determinada.