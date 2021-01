Santa Fe por ahora está entre las provincias que no exigen a quienes la visitan o retornan un test de negativo de coronavirus, aunque desde el 5 de diciembre pasado pide para transitar por su territorio la tramitación del Certificado Verano, el registro en la aplicación Covid-19 Santa Fe y de las respuestas de la declaración jurada, y la constancia de una reserva de servicio o alojamiento.

Diferente es la decisión que tomaron en otras jurisdicciones, donde rigen medidas más restrictiva y la obligatoriedad de la prueba negativa, como es el caso de Formosa, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero, además de Santa Cruz, Catamarca y La Rioja que también lo exigen para algunos de sus puntos turísticos. En Buenos Aires, en tanto, no es obligatorio, pero una vez que retornan los residentes deben realizarse la prueba.

Lo cierto es que por ahora el escenario en Santa Fe continuará como hasta ahora. Así lo señaló Aymo que más allá de las preocupaciones planteadas y el refuerzo de los controles en las rutas de la provincia, indicó que “por ahora no está en evaluación pedir el test”. Sin embargo, dejó la puerta abierta a un escenario epidemiológico diferente y aseguró que “si el panorama cambia, porque esto es día a día, habrá que verlo”.

Sobre el cumplimiento de la documentación exigida en las rutas, el funcionario aseguró que “en todos los controles no se han detectado quienes no lleven consigo la aplicación y los registros que se requieren”, y agregó: “Es tanto turismo interno como de otras provincias y en todo los casos llevan el registro donde figura el origen y el destino de los pasajeros, una modalidad que ha facilitado mucho los controles porque no se necesita llevar papeles impresos y porque permite que casi no haya incumplimientos”.

Consumo de alcohol

Con los 500 agentes propios de la APSV más efectivos de la Policía y de la agrupación Los Pumas se están llevando adelante los controles que refirió el funcionario y además de quienes circulan por vacaciones, las fiscalizaciones de consumo de alcohol son otro de los punto clave y los resultados positivos una de las preocupaciones que explicitó Aymo.

A los corredores de la costa a lo largo de las rutas 11 y 1 también se suman quienes pasan las vacaciones en las localidades aledañas a Rosario, como Funes y Roldán hacia el oeste y Figheras, Arroyo Seco y Pueblo Esther hacia el sur.

A la altura de esa última localidad, puntualizó el funcionario, se llevó adelante en los últimos días un control de alcoholemia en un operativo realizado a nivel federal y del que participó Santa Fe.

“Fue llamativo el altísimo índice de resultados positivos”, indicó el responsable de la agencia, y detalló que más del 50 por ciento de los test realizados habían arrojados consumo de bebidas alcohólicas por encima del dosaje permitido.

“Ese es turismo interno de los alrededores, gente que alquila casas de fin de semana para pasar el verano en el contexto de la pandemia y verdaderamente los resultados fueron tremendamente altos, sobre todo teniendo en cuenta que fue un punto específico”, concluyó.