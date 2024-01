Polémica por la designación del nuevo titular de Pami Rosario

Karina Milei designó al frente de PAMI Rosario a Guido Orlandi. Es empresario gastronómico, dueño del ex boliche Queen's, donde dejó millonarias deudas y pedidos de quiebra, actualmente es The Club.

En temas de salud y tercera edad no sabe nada, y piensa esto: pic.twitter.com/kiXBsgtDGh