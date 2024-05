Paro docente: más de 31.000 maestros completaron la declaración jurada

El Ministerio de Educación provincial informó que se contabilizaron 31.090 declaraciones juradas de asistencia a clase tanto del personal docente como del no docente . Desde la cartera que conduce José Goity especificaron que se trata de un 41,63% del total de docentes públicos y privados que afirmó haber concurrido a trabajar este miércoles, primera jornada del paro docente de 48 horas dispuesto esta semana por los gremios que nuclean a los maestros en la provincia.

La declaración jurada docente fue lanzada por la provincia para que los trabajadores de entidades educativas que se no sumaran a la medida de fuerza del miércoles completen el documento para notificar la prestación de servicios, incluso si no les correspondía trabajar. No haber completado ese formulario es indicativo de haberse adherido al paro, por lo que se descontará el día. La misma se puede completar hasta este viernes a la medianoche.