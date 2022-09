Paro docente: Amsafé pide que el gobierno provincial se corra de su "posición intransigente"

El conflicto docente no se descomprime y el gobierno ratificó que no dará marcha atrás con los descuentos.

En declaraciones a LT8, Alonso remarcó: “ Este es el momento de finalizar con las posiciones intransigentes y que no ayudan a destrabar este conflicto. La provincia de Santa Fe está en condiciones de mejorar la propuesta salarial. El gobierno nos tiene que convocar al ámbito paritario para presentar una propuesta superadora. Tiene que dar marcha atrás con las amenazas de descuentos de días de paro ”, planteó.

Alonso señaló que el gremio apuesta a “que este conflicto se pueda solucionar”, pero a la vez aclaró que Amsafé “realizará todas las acciones políticas y legales que se deban hacer para que el descuento de los días por paro no haga mella en los salarios de los trabajadores”.

“No aceptaremos que el gobierno nos meta las manos en el bolsillo por un conflicto que lo tiene como responsable principal por no atender las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la educación”, subrayó el titular de Amsafé, y agregó: “El gobierno tiene que presentar una propuesta para solucionar este conflicto con tres elementos: dar marcha atrás con los descuentos de los días no trabajados y mejorar la oferta salarial y las condiciones de trabajo. Si no hay una propuesta paritaria, se evaluará la situación y definiremos los pasos a seguir”.

“Estamos en una situación muy difícil, que hace muchísimos años los docentes no atravesamos. Pero este conflicto también demostró la unidad que tenemos los trabajadores”, añadió el dirigente. “No es verdad que el 90 por ciento de los trabajadores han aceptado la propuesta. Los docentes somos más del 50 por ciento de los empleados públicos de Santa Fe. Por lo tanto, hay un sector muy importante que no acepta la oferta paritaria. La oferta se puede mejorar”, añadió.