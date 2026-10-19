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En vivo: Newell's pasó a ganarlo con el gol de Jerónimo Gómez Mattar

Newell's enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Marcelo Bielsa, en busca de una victoria que le allane el camino. Seguilo en vivo por La Capital

19 de octubre 2026 · 18:51hs
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El abrazo de Cóccaro con el autor del gol

El abrazo de Cóccaro con el autor del gol, Jerónimo Gómez Mattar. El 1 a 0 de Newell's sobre Central Córdoba en el Coloso del Parque.

Newell's juega en el Coloso del Parque Marcelo Bielsa frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en busca de tres puntos vitales para ir encaminando la clasificación a los octavos de final del torneo Clausura. Seguilo en vivo por La Capital.

>> Leer más: El doble cinco de Herrera y Gómez Mattar puede influir en el funcionamiento de Newell's

El minuto a minuto en el Coloso

32' Tuvo el segundo al toque Newell's. Mala entrega atrás, Solari se fue y lo dejó mano a mano a Cóccaro con Aguerre, Doble tapada del arquero exleproso.

31' GOL DE NEWELL'S. Gómez Mattar la paró y la acomodó bárbaro con el pie abierto para someter a Aguerre.

27' Córner desde la izquierda de Guch, buen cabezazo de Cabrera en el primer palo y otra buena tapada de Aguirre para ponerla en el tiro de esquina de nuevo.

20' Buen remate de Guch casi en la medialuna, que Aguerre despejó al córner.

El equipo de Frank Kudelka viene de dejar un largo invicto en Mendoza y busca recuperarse rápido, en casa ante Central Córdoba. En reemplazo del suspendido Luca Regiardo entra Jerónimo Gómez Mattar.

Las estadísticas de Newell's y Central Córdoba

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