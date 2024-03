Paritaria docente: el gobierno provincial insiste en que no dialogará mientras haya paro

El conflicto que el gobierno provincial mantiene con los gremios docentes no encuentra una vía de solución, al menos en esta semana . Los docentes serán convocados para renegociar salarios en la reunión de paritaria recién después del feriado extralargo, y el ministro de Educación de la provincia, José Goity , ratificó que “mientras haya medidas de fuerza no están dadas las condiciones para volver a dialogar”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, remarcó que la discusión paritaria con los docentes “está abierta". Amplió: "Lamentablemente, no se pudo cerrar, por lo tanto sigue abierta. Lo ideal hubiese sido mantener las discusiones para lograr un acuerdo sin medidas de fuerza. Eso no pudo ser así, y mientras haya paro no hay condiciones para sentarse a hablar”.