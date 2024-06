Pablo Javkin y Maximiliano Pullaro firmaron el Acuerdo Rosario para ejecutar 10 obras clave en la ciudad

“Nosotros no venimos a refundar nada; por el contrario, venimos a sumar ladrillos a lo ya construido. Hoy nos acompañan el ex gobernador (Antonio Bonfatti) y la ex intendenta (Mónica Fein), y lo que hoy están viendo a seis meses de asumir el nuevo gobierno no son planes, anuncios o cuestiones de campaña electoral: todas las obras tienen fecha y muchas ya están iniciadas. Cuando uno tiene valores que son claros, que son la austeridad, las manos limpias y la planificación, eso hace que las cosas sucedan, que se realicen”, destacó Javkin, luego de firmar junto a Pullaro el Acuerdo Rosario.