Pablo Javkin: "Hay que ser prudentes ante este intento de querer paralizar todo"

Javkin dijo que existe una "incidencia organizativa de grupos que hoy están privados de la libertad" y que la situación no solo se da "en cárceles provinciales sino también en las federales".

También enfatizó la necesidad de poner el acentor en la prevención: "En el caso del playero, la intención de una persona de entrar a una oficina y dispararle a otra dos tiros, requiere para su prevención inteligencia previa. Y eso hay que reforzarlo con la presencia en calle. Que la cárcel no domine la calle implica fortaleza en la inteligencia criminal penitenciaria y mayor despliegue en calle".

Y tomó un concepto de la ministra Bullrich: "Tenemos que ir al hormiguero en general, no ir hecho por hecho".

En el marco de un situación de convulsión, el titular del Palacio de los Leones intentó poner la pelota contra el piso al señalar que "hay que tratar de ir normalizando la actividad de la ciudad con la prudencia del caso, porque amenazas como las que hemos vivido en este tiempo yo no recuerdo que se hayan vivido en Argentina".

Y fue más allá con su análisis al indicar que estos ataques "están apuntados a los servicios básicos. Acá lo terrible son las pérdidas de las vidas humanas y un complemento de amenazas sobre ligas deportivas, sobre escuelas. Hay un intento de paralizar todo. Hay que tener prudencia hasta que no se tenga acomodado un despliegue como el que se está construyendo. Pero frente a esto no se puede reaccionar como siempre, porque es evidente que se ha cruzado una raya más. Y eso debe tener una respuesta firme del Estado y una decisión de no aflojar, de no negociar".

LINEAK.jpg El chofer de la línea K Marcos Daloia fue baleado minutos antes de las 19 del jueves 7 de marzo en Mendoza y México. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Consultado sobre los motivos de esta violencia sistematizada, Javkin los identificó "en algunas medidas que se tomaron a partir de la asunción del gobernador (Maximiliano Pullaro) referidas al sistema carcelario, lo que ha alterado la forma en que se generaban los negocios desde allí".

"Eso tuvo un reflejo -prosiguió el intendente-, ese reflejo alteró negocios y vino la reacción. No es que antes no tuvimos hechos violentos, tuvimos niños muertos, tuvimos a Jimmy Altamirano asesinado, no es una metodología nueva. Lo que es nuevo es que presumen de acuerdos entre las bandas y la puntualización de los ataques".