Ni a Saruman se le hubiera ocurrido: cultura medieval on line y por streaming

Sutkowski deletrea su apellido polaco y desde su taller en Catamarca al 3200 cuenta que existe un mercado internacional riquísimo de réplicas y versiones de armas antiguas y medievales, con clientes con interés histórico y otros atraídos por éxitos de la industria del comic, el cine y la televisión.

Recuerda cuando en 2000 el país entraba en una de sus tantas debacles económicas y un regalo para su hijo se convirtió en su profesión y sustento. “Le hice una espada de El Señor de los Anillos y alguien preguntó de dónde había salido. Me pidieron que haga otra y otra, lo publicamos en Mercado Libre y explotó”. Hoy su taller Espadas Medias ha entrado de lleno en el e-commerce y según suma debe haber hecho más de 200 espadas de “El Señor de los Anillos”, una treintena de “Game of Thrones”, así como dagas, hachas, manguales (bolas con pinchos), alabardas, escudos y cuchillos, “aunque hay muchos cuchilleros y ya no me dedico a los cuchillos”.

espadamiller01 (1).jpg Una réplica de la espada de la película "300" firmada por el mítico guionista Frank Miller. https://www.facebook.com/paginaespadasmedias

También tiene en su catálogo grimorios (libros mágicos) y bitácoras de cuero y engalanados con engarces de metal, así como copas, jarros y cuernos para sonar y para tomar. “Son artículos que se venden muy bien en países como Finlandia, Alemania y España. Cada dos o tres meses hacemos un envío hacia Europa”, afirma y, no sin antes quejarse del aumento del cobre, concluye: “No compran solamente porque les conviene el cambio de moneda, sino porque son objetos completamente artesanales”.

Formado como técnico en sistemas, debió aprender todo sobre máquinas-herramientas, tornos, amoladoras, soldadoras, lijadoras y otros pertrechos que lo acompañan hace 20 años. A sus 75 años cree que el próximo será el último de un trabajo que demanda mucho tiempo y precisión. “Un accidente a esta edad sería para lamentar”, dice para finalmente desplegar su admiración por los combates medievales (o HMB, Historical Medieval Battle), donde, asegura, “se dan con todo”.

espadasmedias01 (1).jpg El gacebo de Espadas Medias este año será virtual y Vicente Sutkowski tendrá su homenaje. https://www.facebook.com/paginaespadasmedias

Vidriera cultural on line

La versión digital de La Comarca cuenta este año con una vidriera cultural on line concebida como una plataforma de exhibición para los artesanos y artistas que tradicionalmente despliegan sus puestos y gacebos alrededor de Villa Hortensia. Allí divididos en categorías como artesanías, arte e ilustración, comestible, danza, indumentaria, música y recreacionismo ofrecen sus productos y saberes y contactos.

Además, La Comarca editó para este año una revista de estilo medieval con una compilación de historias sobre el encuentro que se puede previsualizar y también descargar desde la página de la Secretaría de Cultura.

El streaming del domingo

El domingo entonces por el streaming por el canal de Youtube de la Secretaría de Cultura se podrá participar de un espectáculo que contará con demostraciones musicales, de baile y habilidades de lucha.

Actuarán la agrupación rosarina de folk escocés Clanavis interpretando “Clanavitos”, el grupo Clan Callagham que mostrará un número de “Danza druida” especialmente preparado para esta edición virtual, y de Flojt, un colectivo de estudio y práctica de la esgrima.

combatemedieval011b.jpg El combate medieval esta vez será a modo de exhibición y competencia pero por streaming. https://www.facebook.com/Yunque-Martillo-Club-de-Combate-Rosario-1464335923833676/

También habrá entrevistas al mencionado artesano Sutkowski y a Gladis Erbetta de Espadas Medias, y al narrador de mitos y leyendas y caminante nocturno Auringal quien abordará “la adaptación en prosa del rapto de la Diosa Idunn, guardiana de las manzanas de la eterna juventud, por causa de las fechorías de Loki”. Asimismo, Gabriel Paolucci, Alberto Ferroni y Jorge Goyena de la agrupación Yunque & Martillo harán un simulacro de combate medieval.