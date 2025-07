Murió Lauro Campos, referente indiscutido del teatro rosarino

En 2017 fue declarado Artista Distinguido de la ciudad por el Concejo Municipal.

GwkgoWYXYAElxgl El artista rosarino murió a los 82 años

En 2024 se despidió de los escenarios a lo grande: estrenó su obra "Memorias de un viejo gitano", tras cumplir sus bodas de platino en el teatro, con sesenta y cinco años de labor ininterrumpida.

“Es una decisión meditada y no estoy triste. Quiero abandonar la escena cuando todavía puedo dar lo mejor de mí mismo. ¿Que si extrañaré? Sin dudas. Pero el arte se hace no sólo con talento sino con mucha energía física y no quiero llevarlo a cabo cuando ésta ya esté flaqueando. Seguiré junto al teatro en otras labores que me ha permitido: la dramaturgia, la dirección, la producción, el diseño de vestuario y maquillaje. En fin, todo lo que no signifique exposición. Y como diría el abogado que aún vive en mí: será justicia”, expresó Campos hace un poco más de un año cuando dejó atrás su faceta actoral.