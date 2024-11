Miguel Borja oró ante miles de fieles evangelistas en el Monumento a la Bandera

WhatsApp Image 2024-11-18 at 18.09.58.jpeg

Borja y su devoción a Jesús

La participación del jugador de River Miguel Angel Borja este lunes en Rosario había sido anunciada con anticipación, por lo que su presencia no fue del todo sorpresiva. El futbolista de 31 años no duda en demostrar su devoción cristiana públicamente tanto adentro como fuera de la cancha.

WhatsApp Image 2024-11-18 at 17.45.47 (1).jpeg

Antes de cada partido y en cada festejo el delantero colombiano realiza su ritual de agradecimiento con Dios. "Aprendí algo de un pastor en Colombia que cuando un hombre trabaja, bueno, trabaja, pero cuando un hombre ora el que trabaja es Dios. Y yo antes de entrar al campo oro para que luego Dios se encargue de trabajar", sostuvo el futbolista en una entrevista con su pastor Alejandro Gómez.

WhatsApp Image 2024-11-18 at 18.24.13.jpeg

En aquella charla enfatizó: "Yo quiero que los niños que me vean, vean que con Dios sí se puede, que ese es el camino de la Verdad y de la Vida, y no ese otro camino lleno de discotecas, de rumbas, de cosas que en realidad no le traen nada al ser humano".

Qué es el evento Marcho por Jesús

Marcho por Jesús es un evento internacional que se lleva a cabo en distintas ciudades del mundo desde 1974, con el objetivo de unir a los cristianos en un acto público de adoración y proclamación de su fe.

Además, según indicaron, esta masiva actividad busca demostrar el compromiso de los creyentes con los valores cristianos y con la construcción de una sociedad más justa y pacífica.

WhatsApp Image 2024-11-18 at 18.39.43.jpeg

"Rosario, ciudad de paz" fue el lema de este evento en la ciudad. Entre los oradores estarán los pastores José Luis Urso, Oscar Sensini, Walter Ghione, Pablo Carlini, Pablo Silvestri, y miembros del Consejo Directivo Nacional de la Alianza Cristiana de Iglesias de la República Argentina: Christian Hooft (presidente), junto a Alejandro Espinola, Jael Ojuel, Lali Gómez, Alejandro Rodríguez y Alberto Rey, entre otros.

Además de Miguel Borja la convocatoria contaba con la asistencia de Rescate, Gabriel Bazán, Natanael Sensini y su banda, Ale Gómez, Mattew Hotton y artistas cristianos de la movida tropical como Viru Kumbieron, Juanka y Jackita.