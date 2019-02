Mañana se reanuda la paritaria estatal

Con la expectativa gremial de escuchar por parte del gobierno provincial una "propuesta concreta" de incremento salarial, mañana se reanudarán en la capital provincial las negociaciones paritarias con los sindicatos representativos del sector docente y estatal santafesinos.

El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, adelantó ayer a este diario que se trabaja "sobre una propuesta que pueda ser discutida este jueves" con los gremios, aunque reiteró que el gobierno se maneja con las pautas que marcan las restricciones del actual contexto económico. Además, resaltó que los asalariados del estado santafesino, a diferencia de la mayoría de los gremios estatales y privados, han mantenido el poder adquisitivo como consecuencia de la aplicación de la cláusula gatillo.

La Casa Gris convocó para mañana, a partir de las 9.30, a reanudar la comisión paritaria central en la sede del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. Allí su titular, Pablo Farías, y su par de Economía, Gonzalo Saglione, recibirán a los secretarios generales de la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn), Jorge Molina, y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Jorge Hoffmann.

En tanto, a las 11.30, en la sede de la cartera de Trabajo de la ciudad de Santa Fe, están convocados los titulares de los gremios docentes Amsafé, Sonia Alesso, y Sadop, Pedro Bayúgar. También participarán dirigentes de los gremios UDA y Amet (Escuelas Técnicas). Serán recibidos por la ministra de Educación, Claudia Balagué.

Compensación

"La cláusula gatillo no es la única solución, sino que debe haber un monto importante a principios de año para compensar la inflación", avisó a principios de esta semana en declaraciones a La Capital la titular de la Amsafé y referente de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).

Alesso también advirtió que la convocatoria formalizada ayer por la administración santafesina, luego del cuarto intermedio dispuesto tras la primera ronda de diálogo abierta la primera semana de este mes, debe centrarse en "cuestiones concretas y propuestas".

En la misma línea argumental de la dirigencia docente se pronunciaron los sindicalistas estatales. Hoffmann consignó ayer que "se escuchará y evaluará la propuesta que el gobierno formule. Todavía no sabemos si habrá una propuesta concreta, pero los sindicatos ya hemos planteado que la cláusula gatillo en este marco económico donde nadie puede vaticinar cuál será la inflación anual, es un elemento irrenunciable".

No obstante, consignó que la política salarial no se agota en la cláusula gatillo. "También queremos evaluar cuál será el porcentaje de incremento salarial y otros elementos, como si hay un sueldo garantizado o no", agregó el gremialista.