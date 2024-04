Malvinas: actos en Rosario con alusión a los caídos, los excombatientes y a la inseguridad

La jornada conmemorativa comenzó a la mañana, con un encuentro de los exveteranos en el Monumento a la Bandera . "Vemos con mucha preocupación lo que pasa con la cuestión Malvinas, con un gobierno nacional que no ha sido claro en la postura que tomará por la soberanía ante los organismos internacionales ”. La afirmación fue de Claudino Chamorro, presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario , al cumplirse 42 años del inicio de la guerra con Gran Bretaña por el archipiélago en el Atlántico Sur.

El aniversario de esa acción militar llega con un presidente que, durante la campaña electoral, se definió como un admirador de Margaret Thatcher, primera ministra de Gran Bretaña durante la guerra, y con una vicepresidenta hija de un excombatiente y con ciertos cortocircuitos en esa relación del poder.

“Siempre vimos como muy difícil que se concrete un desfile grande. Cada institución realiza en su provincia su acto por el 2 de Abril y las vigilias. Después, el gobierno salió a decir que por una cuestión económica o de presupuesto no se podía realizar el desfile. Así y todo, nosotros recibimos el enorme reconocimiento de nuestro pueblo, y en Rosario las acciones sociales que venimos haciendo desde hace muchísimos años nos da la posibilidad de que en los actos y en la vigilia, el pueblo nos abrace. El pueblo siempre está ”, subrayó Chamorro.

>> Leer más: A 42 años de Malvinas: "Javier Milei no es claro en su postura por la soberanía"

El excombatiente agradeció al Ministerio de Cultura de provincia y a la secretaría de Cultura de la Municipalidad por el apoyo para realizar los actos y la vigilia “en el contexto que está viviendo la ciudad por el tema de la seguridad. Estamos agradecidos a todos los que trabajaron para que lo de anoche (por el lunes) fuera algo hermoso”.

El encuentro de los excombatientes fue seguido por un homenaje al soldado Sergio Desza, quien se desempeñaba como custodio del gobernador argentino en las islas, Mario Benjamín Menéndez. Desza murió dos horas antes de se firmara la rendición, y es recordado como el último combatiente en perder la vida en la contienda bélica.

"En Rosario las mafias no nos van a ganar"

Por la tarde, y en el cenotafio que recuerda a los caídos en la guerra se realizó el acto oficial, encabezado por el intendente Pablo Javkin, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, y el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Gustavo Cococcioni, en representación del gobernador Maximiliano Pullaro.

En la ocasión, Javkin recordó los momentos en que se quiso "desmalvinizar" al país y dejar la gesta en el olvido. Pero luego, en un discurso en el que aludió a la coyuntura, el mandatario local afirmó que "la ciudad se vio asediada por el accionar de mafias de todo guante que buscan instalar el terror. La gravedad de los hechos nos exige respuestas rigurosas y sostenidas en el tiempo. Pero sobre todo, que cada uno haga su parte. En las cárceles, inteligencia criminal. En las calles, luces azules y las fuerzas de Seguridad. La Justicia, con un sistema acusatorio y una estructura federal que pueda investigar y juzgar".

Javkin añadió que "si marcamos firmemente la línea entre la gente de bien y la gente de mal, entre los que buscan trabajar y ayudar a sus familias y los que solo quieren dañar la ciudad, vamos a recuperar la paz. La mafia debe saber que por mucho que nos golpeen, no nos van a ganar. A la gente buena no nos van a ganar. Rosario, aún lastimada, se levanta y se pone de pie. Resiste y vuelve a resistir otra vez. No esperen que demos ni un paso atrás. Lo dijimos muchas veces. Este es un problema de toda la Argentina, no de Rosario. Nuestra ciudad sufre las consecuencias de ser un punto estratégico para la distribución de los negocios y de la disputa territorial violenta. Quiero agradecer el apoyo que recibimos de Nación, de las 24 provincias y de los intendentes e intendentas de todo el país".

2024-04-02 acto malvinas 4 by_MBustamante.jpg

2024-04-02 acto malvinas 5 by_MBustamante.jpg

Por último, se dirigió a los excombatientes, a quienes definió como "el mayor ejemplo de valentía y grandeza. Su solidaridad es lo mejor que tiene la ciudad, siendo siempre los primeros en ayudar. Como lo hacen cada noche de invierno, con un plato de comida y abrigo para las personas en situación de calle. Como lo hicieron organizando las donaciones para ayudar a familias afectadas por inundaciones o asistiendo a los voluntarios de calle Salta. Y como nos demostraron en la pandemia: nadie se salva solo, siempre quien nos salva es el otro, el que tengo al lado. Su heroísmo y entrega son sostén de nuestro tejido social. Ningún agradecimiento nunca será suficiente", cerró.

Por su parte, Pullaro encabezó los actos recordatorios en Reconquista, donde afirmó: “Malvinas nos une como pueblo y así debemos afrontar los desafíos de hoy. Debemos recuperar la capacidad de escucharnos, de entender la verdad del otro, porque si no lo hacemos caemos en una confrontación permanente y sin sentido”, describió el gobernador.

Ecos de la vigilia

Los actos de este martes se dieron al día siguiente de una jornada intensa, cuando el lunes los rosarinos se juntaron hasta la medianoche en una nueva vigilia por Malvinas para recordar a los caídos y acompañar a los excombatientes. Como es habitual, fue una tarde noche llena de música y memoria. La gente se agolpó en el Parque Nacional a la Bandera donde se levanta en cenotafio, en un acto organizado por el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario (Asociación de Ex Combatientes) y por la Municipalidad de Rosario, con el acompañamiento del gobierno de la provincia.

>> Leer más: Emotivo homenaje de Rosario a los caídos y veteranos de Malvinas en una nueva vigilia

Tal como lo publicó La Capital, la vigilia se dio en un momento particular, en que los excombatientes sienten especial preocupación por el posicionamiento del gobierno nacional frente al reclamo contundente de la soberanía en las islas, y sobre todo frente al avance territorial británico sobre el espacio reclamado. Pero también en medio de la particular situación que vive la ciudad, con hechos de inseguridad y violencia que la sacudieron las últimas semanas.

La propuesta musical abarcó desde la música ciudadana hasta el rock más puro, el folclore argentino y la cumbia. Hacia la medianoche se entonó el el Himno Nacional Argentino, previa intervención del coro de tenores Intenors.

Especialmente emotiva fue la presencia en el escenario de Antú Beniez Méndez, un niño cantautor de 9 años que llevó como invitadas a dos coristas, las niñas Lara Bordón y Kimey Beniez Méndez. Y Marcos Migoni y Leo Vega lo hicieron en representación de Farolitos, una banda referente del under local.

Para Omar Debenedetto, excombatiente de Malvinas, la vigilia es siempre "una gran conmemoración, un agasajo a nuestros compañeros que ya no están. Para nosotros, cuanto más se alejan los años de Malvinas, más se acercan los recuerdos, porque estamos grandes, estamos sensibles, vemos a nuestros hijos crecer, a nuestros nietos, algunos ya tienen la edad de nosotros cuando fuimos a Malvinas, y te vienen los recuerdos. Es medio estresante, estas cosas son las que no nos hacen olvidar, pero por lo menos tenemos un momento hasta las doce de la noche que cantamos el himno, de reencuentro con nuestros amigos, con la gente que nos quiere, porque sabemos que nos quieren”.

En tanto, el secretario de Cultura de la Municipalidad de Rosario, Federico Valentini, destacó la labor de los excombatientes, no solo en el pasado sino también en el presente: “Cada vez que la ciudad necesita son los primeros que están, están en las noches de invierno ayudando con un plato de comida, así que este ratito que estemos acá acompañándolos es devolverles un poco todo lo que ellos han hecho y hacen por nuestra ciudad y nuestro país”.

Y Ever Arnoldo, hijo de un veterano de guerra e integrante de Generación Malvinas, se dirigió a los excombatientes y les dijo: "Nunca duden de nuestra integridad, de nuestro amor por la patria y nuestro amor por esta causa Malvinas, hasta el último de nuestros días vamos a estar reivindicando esta causa para gritar de Rosario al mundo que las Malvinas son argentinas”.