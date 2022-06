Malestar de kiosqueros por más limitaciones en la venta de productos vinculados al cigarrillo

Analiza un proyecto para que no se exhiban, además de los cigarrillos, otros productos vinculados al tabaco.

Con la humedad al frente, arranca una semana que tendrá tardes no tan frías

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Di Filippo sostuvo que la prohibición de exhibir los cigarrillos como productos ya rige hace bastante tiempo en Santa Fe. Nos llama la atención que se quiera modificar el artículo 4º de la ley 12.432, para que ningún producto vinculado a los cigarrillos sea exhibido. Eso incluye encendedores y todo lo que tenga base de tabaco. Eso perjudica mucho a los pequeños comerciantes. La gente ya está acostumbrada a no ver cigarrillos como productos exhibidos, pero los otros sí. Y si los vamos a tener que ocultar bajará la venta de los mismos”.

Di Filippo recordó que el año pasado representantes de ese sector comercial estuvieron en la Cámara de Diputados de Santa Fe, donde se reunieron con los legisladores de la comisión de Asuntos Constitucionales, ámbito donde se discute el tema.

Mencionó que hubo una reunión con el diputado Joaquín Blanco y su equipo. “Le hemos explicado cómo esa modificación de la ley perjudicará a nuestros comercios. El año pasado quedaron en convocarnos, pero no lo han hecho. Queremos dejar sentada nuestra opinión acerca de cómo esta prohibición afecta a los kioscos. Más allá de las restricciones que impone ese proyecto, estamos a favor de las campañas de concientización sobre los riesgos del consumo de tabaco, pero no en contra de la exhibición de productos que no son sólo para uso del tabaco sino también que son de uso cotidiano en la casa”.

Por último, el representante de los kiosqueros se refirió a los continuos aumentos de los productos que se registran en los negocios del ramo: “Los precios aumentaron mucho en 20 ó 25 días. Cada 40 días recibimos productos con entre 12 y 15 por ciento de aumento y en el último mes un 25 por ciento. La realidad es muy difícil. No podemos absorber esos incrementos, y al trasladarlos al precio de venta al cliente, que consume cada vez menos en los locales de cercanía”.