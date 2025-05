El juez federal que ordenó encarcelar a Bailaque y al financista Whpei denunció un intento de soborno

El hecho que trascendió en las últimas horas ocurrió el viernes 16 de mayo a las 9 cuando Rodrigues Da Cruz llegaba a los Tribunales Federales de Oroño al 900. Según denunció el propio magistrado ante la Oficina Judicial del Distrito Rosario, cuando todavía estaba en el estacionamiento del edificio se le acercó el cabo primero de la PFA Lisandro Martínez y le manifestó lo siguiente: “Doctor, perdón lo moleste, pero no quería dejarlo afuera” , a lo que el denunciante le respondió que no entenía que le estaba diciendo. Entonces el cabo le explicó: “El otro día me quedé hasta tarde en la audiencia del empresario y como me quedé hasta tarde el abogado del empresario me dejó dinero” .

Rodrigues Da Cruz le dijo que no entendía lo que le estaba diciendo pero, no obstante, le aclaró que eso que estaba pasando no correspondía. “Me respondió que eso era de estilo y que me quería contar para no dejarme afuera”, sostuvo el propio juez en la denuncia, en la que también plasmó su respuesta al ofrecimiento: “Le dije que no me parecía apropiado lo que había sucedido, que no me tenía que dejar adentro o afuera de nada porque no compartía en absoluto lo que pasó”.

"El abogado del empresario"

El propio magistrado inscribió lo sucedido en circunstancias posteriores a la audiencia celebrada el 13 de mayo “en la cual resultó parte afectada Fernando Elías Whpei”. A esa audiencia hizo alusión el policía cuando le habló del dinero que le había dejado “el abogado del empresario”. Sin embargo no afirma que el financista haya estado detrás del ofrecimiento. Tampoco corrobora, tal como circuló en un principio, la versión de que el cabo haya intentado entregarle un sobre con dinero.

También llama la atención que el ofrecimiento ocurrió el viernes 16, cuando estaba prevista una audiencia para revisar la prisión preventiva que Da Cruz le había dictado precisamente a Whpei y que el empresario solicitó cumplir en modalidad domiciliaria para poder cuidar de su hija discapacitada y de su mujer, que también atraviesa una dolencia. Finalmente esa audiencia, que se suspendió, tiene nueva fecha para el viernes de esta semana.

Con Bailaque

Así, el empresario Whpei sigue detenido en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) donde cumple una prisión preventiva por 90 días dictada por Rodrigues Da Cruz a partir de las imputaciones que le formularon los mismos fiscales que días antes habían imputado al juez Bailaque. En síntesis, el empresario está acusado de haber participado de una maniobra extorsiva junto el juez y el ex director regional de la ex Afip Carlos Vaudagna en perjuicio de empresarios rosarinos.

El empresario también aparece involucrado en la imputación contra Bailaque por haber girado mil millones de pesos de una cooperativa de estibadores intervenida en beneficio de una mutual que maneja Whpei.

En ese marco cabe recordar que Rodrigues Da Cruz también dictó en su momento la prisión preventiva por 90 días para Bailaque, pero en este caso la medida no se pudo hacer efectiva por los fueros que protegen al magistrado.

Al respecto, para que el juez federal todavía en funciones pueda quedar tras las rejas, el Consejo de la Magistratura debería habilitar un juicio político en su contra. Sin embargo el organismo no está demostrando avances en cuanto a este caso que analiza desde hace más de un año.