Macri trató de evitar la polémica

Más allá de las expresiones que expuso en el Senado de la Nación, el presidente Mauricio Macri defendió ayer el trabajo del doctor Albino y trató de evitar la polémica durante su gira por Sudáfrica, en la que participa de la cumbre de los Brics. "La verdad es que no lo escuché, pero vi muchas críticas. No sé desde qué lugar se paró para decir esas cosas que he visto que técnicamente se las están rebatiendo", señaló el mandatario.

Desde ese marco de análisis, igual elogió las tareas que realiza Albino en el país, dentro de su especialidad. "Crea centros de inclusión infantil, que es una de las grandes prioridades de mi gestión. Sin dudas, la injusticia social arranca desde el nacimiento del chico, en esos años de no chequeos médicos y no trabajo pedagógico, que hacen que entren al colegio sin igualdad de oportunidades en relación a los demás. Hay que trabajar sobre la infancia, que es el momento más importante, así como también sobre la obesidad infantil, que estamos en el peor lugar de Latinoamérica", apuntó Macri en declaraciones a Radio 2.

Y amplió: "Albino es un batallador desde hace muchos años por eso. Tenemos que apostar a esto y dejar opiniones en otros campos, que son opiniones de él".

A la vez, descartó el cese de los contratos que la fundación Conin mantiene con el Estado. "Su tarea en la desnutrición infantil es muy buena. Es reconocido internacionalmente, y el trabajo lo hace muy bien".