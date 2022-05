Ludueña: cómo sobrevivir en un barrio sitiado por las balaceras

Los vecinos casi no circulan por las calles, el centro comunitario adelantó el horario de la copa de leche y ya casi no hay actividades ni se utiliza el playón. Crónica de un lugar "insoportable"

En apenas ocho meses habrán pasado diez años de la tardecita del 8 de enero de 2013 cuando, en el epílogo de un tiroteo entre dos familias, una bala alcanzó a Mercedes Delgado, quien cayó sobre la calle en Garzón, en pleno Ludueña. Las vecinas aún recuerdan cómo le gritaron "corré Mercedes", mientras ella avanzaba con las manos a los costados de la cadera y, en ese instante, un disparo la alcanzó, hizo girar su cuerpo en el aire y terminó en el pavimento (falleció horas más tarde). En esas mismas calles, cerca de una década después, morir o vivir es casi cuestión de azar. No hay horario para los tiros porque ocurren en cualquier momento, los vecinos no solo no se sientan en la vereda y mucho menos van de una casa a otra, sino que son pocos los que circulan por la calles ni siquiera al mediodía en ese ir y venir barrial de mandados y chicos de la escuela. En el centro comunitario, el San Cayetano, el mismo donde Mercedes colaboraba, las señoras ya no se quedan a conversar en la puerta mientras esperan la ayuda y adelantaron el horario de la copa de leche. Después de las 18, en la calle no hay nadie. "No se puede respirar", dicen quienes habitan en el lugar.