"Desde las Paso (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) no tenemos más Municipalidad". Categórico, el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, Antonio Ratner, reveló sus críticas y mostró su preocupación en el tramo final de una transición que sigue envuelta en la incertidumbre. "No sabemos si el 18 de diciembre vamos a cobrar el aguinaldo", lanzó la incógnita para asegurar que si se cumple el tercer mes del desdoblamiento salarial, los municipales volverán a marchar frente al Palacio de los Leones.

El jueves pasado, se produjo el primer chispazo entre el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Leone, y el intendente electo Pablo Javkin en relación al conflicto de los trabajadores contratados que pugnan por pasar a planta permanente.

En este contexto de falta de precisiones en el cumplimiento del cronograma salarial, hay inquietud en el gremio de los municipales. "Cosas que tiene que resolver este Ejecutivo las están pasando hacia adelante. Y nosotros estamos en el medio. Hay unos que no ven la hora de irse, y los que llegan no saben con qué se van a encontrar. Hay una incertidumbre total", destacó Ratner en diálogo con LaCapital.

El malestar también se tradujo ante el convenio firmado anteayer en Fiscalía, donde, ante el fiscal Gustavo Ponce Asahad, tanto Leone como los trabajadores representados por ATE Rosario se comprometieron a concretar el proceso de selección de 33 aspirantes a pasar a planta permanente.

"No sé qué sentido le darán. Sí, creemos que la Municipalidad ha incumplido con esto y el gremio desde hace muchísimo tiempo viene solicitando la regularización de estos contratos. Se habían comprometido a tomarlo y no lo hicieron. Ahora vemos que Leone decide incorporarlos", indicó el gremialista.

Cuando se lo consultó sobre datos en relación al estado financiero de las cuentas públicas rosarinas y el acceso a esta situación, Ratner fue contundente: "Desde las Paso no tenemos Municipalidad. Conseguir una respuesta cuesta mucho y no sabemos cuándo vamos a cobrar. Y si se va a pagar el aguinaldo. Vemos que es la preocupación del intendente y no queremos que esta situación repercuta en los trabajadores. Queremos seguridad en el cobro".

Otra vez a la Intendencia

Este no será el único frente de conflicto que se avecina. Todo hace suponer que diciembre será el tercer mes en que se cobrará el sueldo por un lado (se espera que el viernes próximo) y las horas extras más adelante, de manera separada.

"Si se paga nuevamente de esta manera, vamos a ir de nuevo a la puerta de la Municipalidad y también vamos a acompañar el reclamo de los contratados", adelantó el titular del sindicato. Y tuvo un párrafo fuerte para esta problemática en medio del recambio: "Fein podría ahorrarse los spots de despedida y cumplir en tiempo y forma las horas extras. No sirve disfrazar una derrota de una victoria".

Cuando se lo consultó sobre la firma del acta ante el fiscal por parte del secretario Leone, Ratner consideró: "Me parece que es desconocer a la entidad gremial. Fue un gesto de Leone para tranquilizar a un sector, pero dejando a otros librados al azar. No es la solución. Hay que contratar como corresponde. Un contrato con fecha de inicio y finalización. No que aparezcan compañeros en Desarrollo Social o Cultura y se les niegue la pertenencia".

En este punto, hubo un párrafo especial no sólo al cumplimiento de los reemplazos efectuados en diferentes áreas del municipio, sino un mensaje hacia la planta de personal, en relación al regreso de muchos funcionarios que realizaron tareas políticas en los Estados provincial y municipal y conservarán sus empleos en planta permanente.

"Como gremio se defiende a todos los trabajadores, pero especialmente queremos que se respete y jerarquice la carrera administrativa", remarcó.

Sobre el final de la entrevista con Ratner, hubo una advertencia en relación al corto plazo de los fondos en la Intendencia. "Tendrán que salir a tomar crédito y endeudarse para afrontar los compromisos que existen. No vaya a ser que los problemas financieros que tiene el municipio los terminen pagando los trabajadores".

Protesta frente al Paraná

Entre las 10 y las 20 de ayer, trabajadores contratados, con el respaldo gremial de ATE Rosario, en el marco del reclamo por el pase a planta permanente, realizaron una serie de actividades de visibilización en las puertas del Galpón de la Juventud (Sarmiento y el río). La protesta se efectuó en medio del vencimiento de contratos que expiraron ayer. Las tareas se desarrollaron durante toda la jornada y participaron jóvenes de los talleres, grupos de rock y huertas para adultos. Cabe recordar que 33 trabajadores fueron beneficiados con la firma de un convenio para su potencial pase a planta permanente. El proceso se había rubricado en junio, pero no se cumplió. Y ante las recientes protestas quedó el compromiso de su regularización. Sin embargo, el listado no pudo ser entregado ayer en la mesa de entradas de la Intendencia.