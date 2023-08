Los fanáticos del comic y el manga tuvieron su gran desfile en la Crack Bang Boom

La edición 12 de Crack Bang Boom volvió a ser un éxito en la ciudad y a pesar de que la tarde del domingo estuvo fresca y nublada, cientos de rosarinos no se perdieron el tradicional desfile cosplay en la explanada del Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), frente al río Paraná.

Además de los habituales superhéroes del comic, sobre el escenario se vieron cosplay de animaciones menos tradicionales y muchos personajes de animé japonés, de títulos como "Demon Slayer", "Chainsaw Man", "Attack On Titan", "One Piece", "Hora de aventura" y "The Owl House".