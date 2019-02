Los docentes se fueron disconformes de la paritaria

Los gremios docentes de la provincia rechazaron la oferta salarial elevada ayer en la mesa paritaria por la ministra de Educación, Claudia Balagué. El ofrecimiento consistió en la continuidad de la aplicación de la cláusula gatillo de actualización mensual de los salarios por la variación inflacionaria, pero sin un porcentaje o suma fija inicial como pretenden los sindicatos.

Además, los gremialistas exigieron que las negociaciones se reanuden a principios de la semana próxima con una mejora del ofrecimiento, para que las bases puedan resolver su aceptación o rechazo en las asambleas convocadas antes del inicio de clases, previsto para el 6 de marzo. Mientras tanto, ya hay un plan de lucha proyectado por la Ctera a nivel nacional.

La mesa de negociación paritaria volvió a reunir en la sede de la cartera de Trabajo provincial a la ministra con los secretarios general y adjunto de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), Sonia Alesso y José Testoni; y los titulares seccionales del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) Pedro Bayúgar y Martín Lucero, de Santa Fe y Rosario respectivamente. También estuvieron representantes de los docentes de escuelas medias (UDA) y técnicas (Amet).

La dirigencia docente llegó al cónclave con las expectativas menguadas. Sucede que apenas un par de horas antes, los ministros de Gobierno, Pablo Farías, y de Economía, Gonzalo Saglione, les habían adelantado a los gremios estatales que las arcas provinciales no alcanzan para más que prorrogar la vigencia de la cláusula gatillo, con la condición de que los números le cierren a la provincia (ver aparte).

Insatisfacción

"Nos ofrecieron la aplicación de la cláusula gatillo, sujeta a la recaudación (provincial), nosotros por supuesto dijimos que esa propuesta no se corresponde con ninguna de las cuestiones que los gremios hemos planteado en las reuniones anteriores", resumió la titular de Amsafé al salir del encuentro.

Alesso agregó que "se pasó a un cuarto intermedio, ante lo cual hemos planteado que esa reunión se realice el lunes próximo, porque ya tenemos las asambleas departamentales y provincial convocadas" para decidir los pasos a seguir ante el inminente comienzo del ciclo lectivo.

Para la gremialista, se trató de "una oferta que no amerita ser considerada, por eso la hemos rechazado. Nos hace ruido todo, porque queremos discutir un aumento salarial, no sólo una actualización. Es decir un porcentaje en el inicio del ciclo lectivo para recuperar lo que se perdió y no solamente ir mes a mes acompañando la inflación. Esperamos que el gobierno mejore esta oferta", indicó.

Oferta valiosa

Por su parte, la ministra de Educación consideró que la oferta elevada a los docentes es "valiosa, porque no lo está haciendo prácticamente nadie. Le estamos dando continuidad a la cláusula gatillo, porque veníamos valorando que todos los trabajadores docentes el año pasado pudieron sostener el poder adquisitivo de sus salarios. A partir de ahora pasamos a un cuarto intermedio para que se evalúen los detalles de la propuesta con los equipos técnicos de los ministerios de Educación y Economía, de lo cual va a depender que pueda mejorarse esta oferta", explicó.

Balagué evaluó además que "hay un proceso inflacionario que no cesa, la macroeconomía sigue sin mejorar y por lo tanto consideramos que la cláusula gatillo es lo más importante".

Consultada por LA CAPITAL acerca del requerimiento docente de reanudar la paritaria el próximo lunes, la funcionaria se limitó a responder: "Lo vamos a evaluar".