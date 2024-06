Los docentes de la UNR realizarán un nuevo paro de 48 horas y ya van doce días sin clases en 2024

Los docentes de las universidades nacionales de todo el país resolvieron realizar un nuevo paro para esta semana. El conflicto y la tensión con el gobierno nacional pareciera no terminar nunca. El reclamo es claro: "aumento salarial urgente". Según denunciaron desde el gremio, el poder de compra de los salarios docentes cayó un 40% respecto de fines del año pasado.

En esta nueva oportunidad, los docentes e investigadores de la UNR nucleados en Coad anunciaron que además del paro, se movilizarán este miércoles en repudio a la Ley Bases."Es imprescindible enfrentar de forma unitaria un proyecto de ley que resume el programa político de miseria planificada de Milei: entrega de la soberanía nacional, saqueo de nuestros recursos, reprimarización de la economía, reducción de los derechos laborales y desmantelamiento del tejido industrial", sostuvieron en su comunicado.

Con respecto a los salarios, desde el gremio aseguraron que con el presupuesto actual los docentes pueden comprar el 60% de lo que podían adquirir en el mes de noviembre del 2023. "Exigimos un aumento del 50% para recuperar el nivel salarial", afirmaron.

"Los docentes universitarios y los no docentes no estamos dispuestos a ser la variable de ajuste. La lucha va a continuar mientras no se atiendan nuestros reclamos salariales y se incremente el presupuesto educativo", remarcaron.

El reclamo salarial de los docentes universitarios

En los seis meses de la actual gestión de gobierno los docentes universitarios acumularon una actualización salarial del 61,4%, según datos de Conadu. Mientras tanto, la inflación acumulada desde diciembre supera el 100%. De acuerdo con cifras difundidas por la UBA, desde enero los profesores universitarios perdieron el 42% de su poder adquisitivo.

Las universidades denunciaron que este año el salario de los profesores universitarios tuvo una actualización inferior al aumento en los sueldos de los trabajadores estatales, tras las cifras récord de inflación en diciembre y en los primeros meses del año.

El conflicto por el presupuesto afecta a las 61 universidades nacionales distribuidas en las 24 jurisdicciones del país. La caída del salario impacta de manera directa en las 220.660 personas que trabajan en las casas de estudio. De esta cifra, 147.821 (el 66,9%) son profesores, mientras que 56.424 (25,6%) son no docentes. El resto se completa con autoridades y personal preuniversitario.