Los choferes cobraron y los colectivos volverán a circular en Rosario

Los choferes del transporte urbano e interurbano de pasajeros comenzaron a cobrar el 50 por ciento que les adeudaban de mayo, por lo que tomaron la decisión de levantar esta medianoche el paro que venían manteniendo desde el viernes a las 21 horas.

Así lo admitió esta tarde, Sergio Copello, máximo referente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Rosario, luego de que la provincia de Santa Fe hiciera hoy la transferencia a las empresas de los 226 millones de pesos necesarios para que los trabajadores puedan recibir el faltante de sus haberes. "Los colectivos vuelven a circular a partir de las 0 de este martes", sostuvo.

Si bien en algunas cuentas se va a terminar de acreditar mañana, desde el gremio ya cuentan con la información de que se están haciendo efectivos los pagos.

"La provincia normalizó administrativamente las transferencias bancarias para que los trabajadores pudiéramos cobrar lo que restaba del mes de mayo, eso fue evaluado en la asamblea y se ha decidido que a partir de las 0 de mañana se retome el servicio", remarcó esta tarde Copello en conferencia de prensa.

"Transferimos a las empresas la totalidad de los $ 226 millones que mandó Nación. En el transcurso de las horas se acreditarán los montos en las cuentas de los trabajadores", aseguró esta tarde el secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello, dejando en claro que el conflicto que paralizó el transporte en Rosario y la región durante el fin de semana y hoy empezó a quedar atrás.

Indicó que el convenio firmado es por cuatro meses, por un total de casi 905 millones de pesos. Durante su vigencia no se podrán modificar los cuadros tarifarios vigentes.

Miatello destacó: “El subsidio provincial lo pagamos hace más de 10 días, pero el nacional llegó el viernes”, y agregó que “la recaudación prácticamente ha desaparecido. Todos los actores debemos entender que estamos en una situación complicada y hay que poner la mejor voluntad para que esto pueda funcionar”.

“Estando los recursos corresponde que la actividad se cumpla, si bien desalentamos el uso. Eso no es así para los trabajadores esenciales, por lo cual es necesario y sería muy bueno que se levante la medida, pero es una decisión que debe tomar la UTA”, analizó.

Una "pequeña mejora"

Copello deslizó que la acreditación del resto de los sueldos es algo más que solamente una pequeña tregua en el marco de la crisis que viene padeciendo el transporte. "Esto es una pequeña mejora respecto de cómo habíamos cobrado el mes pasado. Lo que seguramente nos puede influenciar es este incremento de contagios en la zona que sanitariamente nos puede volver a afectar y, si no hay asistencia del municipio, la provincia y la Nación, seguramente vamos a tener el mismo problema para cobrar el salario", consignó el premialista.

En este contexto, destacó que debido a que no hay tanta recaudación los tiempos de cobro se han trasladado, pero sentenció: "No tenemos un solo compañero despedido, no tenemos suspensiones y estamos cobrando el 100 por ciento del salario".

Para despejar un poco los fantasmas, Copello también recalcó que el acuerdo que se firmó hace unos días con Nación para que mantenga la asistencia es por cuatro meses, por lo que "pueden diferir los tiempos, pero seguramente el dinero va a llegar".