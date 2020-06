Altas fuentes del gobierno provincial destacaron que la administración de Omar Perotti "hará todo lo posible" para poder saldar hoy los salarios de los choferes de colectivos, que están de paro desde la noche del viernes pasado. Si el gobierno logra depositar los fondos para que las empresas abonen los sueldos, la seccional local de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) levantaría la medida y todo volvería a la normalidad.

El viernes, el gremio comenzó un paro en los servicios urbanos e interurbanos tras no percibir el 50 por ciento que faltaba para completar el salario de mayo, y dijo que sostendría la medida hasta que se cumpla la promesa de abonar. "Si pagan se levanta. Pero debe estar acreditado en las cuentas sueldo. Los anuncios de transferencia no alcanzan", advirtieron ayer desde el sindicato.

Los fondos están autorizados por Nación, pero demoras y errores en las planillas que llegaron desde Buenos Aires embarraron el trámite local, que ya era complejo de por sí. Es que hace 15 días Santa Fe solicitó la renovación del convenio que garantiza el dinero y que ahora es cuatrimestral, en lugar de anual. El anterior estaba vencido desde el 30 de abril, y el nuevo no llegó en tiempo y forma.

El gobierno nacional envió los documentos recién el viernes por la mañana, y el convenio tiene que ser incorporado mediante un decreto provincial que lo protocolice. "No es un trámite como cuando rige el convenio, que todos los meses depositan los fondos y se paga. Por ello implica algún tipo de demora", explicaron desde el gabinete de Perotti.

Pero además, el papelerío burocrático llegó con inexactitudes que impidieron iniciar el trámite de incorporación al presupuesto provincial para habilitar el pago. Los fondos vienen discriminados por empresa, con sus Cuit y otros datos correspondientes, pero esta vez incluyeron firmas que ya no existen, como la Semtur o la Mixta, en lugar de Movi (que absorbió a las dos), o El Cacique.

La provincia sostiene que una vez que se modifique eso, los sueldos serán pagados de inmediato. "Es una cuestión administrativa, pero no menor, no se puede pagar a cosas inexistentes", explicaron. La idea es apurar las correcciones al máximo para demorar lo menos posible, y que la transferencia pueda ser realizada durante la jornada de hoy. "No hay incertidumbre como otras veces. No hay ninguna duda de que se va a pagar, como ya se abonó con fondos provinciales hace diez días", aseguraron.

A diferencia de Santa Fe, donde el gremio decidió esperar, la UTA Rosario no depondrá la medida hasta no ver el pago en las cuentas sueldo. Pero dejó la puerta abierta a un rápido restablecimiento del servicio si la provincia destraba los fondos durante la jornada. El anuncio del cese de actividades es "corte de crédito laboral", por lo que si la plata está, los colectivos vuelven a las calles de inmediato.