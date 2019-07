Lucio Fontana (Rosario 1899 - Varese, Italia 1968) es uno de los artistas rosarinos de mayor reconocimiento mundial, experimentador de lenguajes y un lúcido intelectual del mundo del arte. Su historia es, también, la de muchas familias de origen italiano que llegaron al país en los primeros años del siglo XX en busca de nuevos horizontes. En el cruce de estos conceptos se ubica la muestra "Los orígenes" que se inaugurará el próximo domingo, a las 15, en el Museo Castagnino.

La exposición, con curaduría de Valentina Spata y Chiara Barbato, es un esfuerzo conjunto entre la Sociedad Dante Alighieri y el Museo de Bellas Artes, con obras procedentes del Centro de Estudios y Archivos de la Comunicación de la Universidad de Parma; fotos concedidas por el archivo histórico de la fundación Lucio Fontana de Milán, más obras, esculturas y material de archivo pertenecientes al patrimonio del museo municipal.

El recorrido propuesto por la muestra comienza en los años 20, en el taller familiar donde el joven Lucio madura su vocación artística. La exposición registra sus idas y vueltas entre Italia y Argentina, sus primeras exhibiciones, hasta el año 1946 cuando publica el célebre Manifiesto Blanco, donde expresa la necesidad de un arte capaz de superar tanto las limitaciones del lienzo como el volumen de la escultura.

En ese documento, Fontana advierte que "los descubrimientos desmesurados de la ciencia gravitan en esta nueva organización de vida. El descubrimiento de nuevas fuerzas físicas, el dominio de la materia y del espacio imponen gradualmente al hombre condiciones que nunca existieron en toda la historia. La aplicación de este hallazgo en todas las formas de vida produce una modificación en la naturaleza del hombre. El hombre adopta una estructura psíquica diversa. Vivimos en la era mecánica. El cartón pintado y el yeso erguido ya no tienen razón de ser".

El espacialismo empezaba a dar sus primeros pasos.

Un artista espacial

"Nací en Rosario, Santa Fe, en el Paraná. Mi padre era un gran escultor y era mi deseo ser como él. Me habría gustado también ser buen pintor, como mi abuelo, pero me di cuenta de que estas vertientes específicas del arte no eran para mí, sino que me sentía un artista espacial", se presentaba el propio Fontana, según señala el material preparado por el equipo del Castagnino para difundir la muestra.

La exhibición está compuesta por una selección de 64 dibujos realizados a partir del 30. Las obras provienen de un centro de estudios de la Universidad de Parma, que las recibió como donación de la viuda del artista en 1988 (ver aparte).

Pero la muestra no se acota a la colección de dibujos, sino que esta acompañada de fotografías, documentos y cartas de distintos momentos de su carrera, entre ellos el trabajo en el taller de su familia donde se realizaron monumentos funerarios y ornamentos para importantes edificios de la ciudad como el Teatro El Círculo y el Hotel Italia; sus viajes, su familia de artistas.

Historias de migrantes

La muestra se inaugurará en el marco del 83º congreso internacional de la Società Dante Alighieri, fundada en Roma en 1889. El evento se desarrollará en el auditorio de la UCA en Puerto Madero (ciudad de Buenos Aires) bajo el lema "Italia, Argentina, Mundo: el italiano nos une". Es el primer congreso de la sociedad que se realiza fuera de Europa. El domingo, los delegados se trasladarán a Rosario para inaugurar la muestra en el Castagnino.

Según explican desde la organización del congreso, las vivencias del artista que pasó mucho tiempo entre uno y otro país reflejan el recorrido de muchos migrantes, que transmitieron la lengua, usos, costumbres, tradiciones y un bagaje cultural que representan parte integrante de la identidad argentina.