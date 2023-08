LIsandro Cavatorta: "En Rosario lo que no se puede controlar, se abandona" El concejal y candidato a senador provincial cuestionó con dureza a la Intendencia al presentar un proyecto de revitalización de Costa Alta 31 de agosto 2023 · 06:26hs

El candidato recorrió la zona que quiere que se transforme.

El concejal y candidato a senador provincial, Lisandro Cavatorta, presentó un proyecto para que el municipio repare y ponga en valor el sector del muelle de Costa Alta. Es el lugar que funcionaba hace unos años, con gran concurrencia, para tomar las lanchas que cruzan a las islas, en el norte de la ciudad. Hoy el eso está casi abandonado y en mal estado.

“En Rosario parece que abandonamos todo lo que no se pueda controlar. Esa zona de Costa Alta está descuidada y el muelle que alguna vez tuvimos hoy no tiene mantenimiento hace años. Las escaleras de acceso a las lanchas están rotas, no hay pontones y algunos accesos están directamente clausurados. Esto hace muy inseguro el ascenso y descenso de pasajeros. Hasta hubo accidentes el verano pasado. Ya quedan pocas empresas que lo utilizan, y los vecinos que llegan se encuentran con este panorama” destacó el presidente de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana.

El proyecto presentado por el actual edil solicita al municipio que estudie la factibilidad de elaborar y desarrollar un "plan de puesta en valor y control del sector del muelle de Costa Alta". El Plan, y a los fines de ordenar y mejorar la zona, deberá contemplar la instalación de un destacamento estable y fijo para las áreas de control de la Municipalidad, así como también el rediseño y mejoramiento del acceso al muelle para la salida de lanchas, con acciones sobre la costa ribereña, el ingreso y bajada a la playa, reestructuración de rampas y escaleras e instalación de accesibilidad inclusiva para personas con discapacidad. A su vez, prevé a instalación de pontones para el ascenso y descenso de pasajeros de embarcaciones, y un plan de higiene y desmalezamiento del sector.

Victimización “Cada vez que la Intendencia no puede controlar algo, lo abandona. Pasó con el parque de diversiones, con la nocturnidad, con los baños públicos, con el ascensor roto de Costa Alta. Estamos en un momento en el que parece estar de moda victimizarse y decir «no tengo». No tengo responsabilidad, no tengo facultades, no tengo autonomía, no tengo luces azules, no tengo plata, no tengo... Con esa excusa, han dejado las calles de la ciudad abandonadas, sin control. Lo que el Intendente tiene que decir más seguido es «si puedo» y «me hago cargo»", resaltó Cavatorta.

El autor del proyecto plantea que “se viene una nueva temporada de verano y una vez más los vecinos, las familias, los turistas, no la pueden disfrutar. La Florida era uno de los lugares más lindos de la ciudad. Con una playa, una vista, una ubicación estratégica, que siempre hizo de Rosario un lugar único en el país. Era una zona abierta a todo el mundo, donde siempre se podía ir y disfrutar del río, cruzar a las islas, disfrutar de la naturaleza”. El Plan que exige Cavatorta incluye también el reemplazo del ascensor mirador que se encuentra ubicado en el Paseo del Caminante, que lleva casi seis años fuera de servicio, desde noviembre de 2017. En este sentido, el edil explicó: “La falta de funcionamiento del ascensor no sólo priva de un atractivo a la zona, sino que además dificulta el acceso a los peatones al paseo, ni hablar de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Hoy no hay ningún acceso peatonal seguro y la única manera de bajar al Paseo del Caminante es usando la calle donde pasan los vehículos. El bar que está ahí se sostiene con creatividad y trabajo, pero está desamparado. En definitiva, lo que veo es que la zona está, como en muchas otras zonas de la ciudad, a la deriva”. Marcelo Carrasco, de la vecinal Florida Norte, participó en la elaboración del proyecto que apunta no sólo al muelle, sino a todo el entorno, manifestando que “hace años que ya no vemos mantenimiento en el lugar. Cada vez hay menos lanchas y pasajeros. No hay control y a veces vienen chicos de noche y lo vandalizan. Los pastos crecen y parece una selva. El lugar ya no es lo que era hace 5 o 6 años”. El proyecto presentado por el candidato a senador por Rosario se inscribe en el marco de su trabajo legislativo como concejal, siendo el edil que más proyectos presentó durante 2022, gran parte de ellos con una fuerte impronta barrial, como lo fueron también el plan integral de control, seguridad y movilidad en el entorno de la Estación Rosario Sur, o el plan de revitalización y puesta en valor de la Rambla Catalunya. “A veces pienso que un poco de futuro de Rosario hay que ir a buscarlo al pasado, a lo que alguna vez tuvimos, pero perdimos en los últimos años. Todavía sabemos cómo era esa ciudad que supo albergar al Congreso de la Lengua, que supo construir un Heca. Una ciudad que pretende ser turística, atraer inversiones y que busca que los jóvenes de la región vengan a estudiar a sus universidades. Una ciudad donde íbamos a jugar al parque de diversiones del Independencia. El problema va a ser el día que ya no recordemos eso. Probablemente, ahí no tengamos vuelta atrás. La gente nos pide que volvamos a eso, que hablemos menos y hagamos más” concluyó Cavatorta.