El gobernador Miguel Lifschitz respondió esta mañana al pedido que hizo el mandatario electo Omar Perotti para que no aumente la planta de trabajadores en la provincia.

"En cuatro años de gobierno no hemos aumentado la planta. Somos el único gobierno provincial que a lo largo de 35 años no modificó la planta permanente. Tenemos más de 700 cargos vacantes que no vamos a cubrir", afirmó el mandatario.

Un grupo de legisladores provinciales encabezados por el diputado Roberto Mirabella solicitó ayer por carta a Lifschitz que no avance en las designaciones en planta permanente en la provincia.

Lifschitz fue consultado sobre la transición esta mañana poco antes de firmar un acta de compromiso junto al rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, para la evaluación y relevamiento del Programa Nueva Oportunidad. La reunión se realizó en la sede de Maipú al 1100.

"En lo que va del año no hemos hecho ningún tipo de incorporaciones a la planta, ni lo pensamos hacer", remarcó el titular del Poder Ejecutivo provincial. Lifschitz consideró que el pedido de Perotti "lo hizo como una medida preventiva".

"Siempre hay versiones porque los gremios alientan o promueven pases a planta. Nos hemos reunidos con los sindicatos y a todos los planteamos lo mismo: los ingresos dependen de que haya disponibilidad económica (cosa que parece difícil por estos tiempos) y que haya acuerdo político con el futuro gobierno", agregó.

El gobernador reiteró que su compromiso "de no hacer ningún tipo de cambio en lo que resta de nuestro mandato".