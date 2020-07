Leve mejoría en dos pacientes con Covid tratados con plasma

Los pacientes con coronavirus que comenzaron a recibir un tratamiento con plasma de convalecientes mostraron “alguna mejoría en sus parámetros clínicos”, aseguró ayer el subdirector del Cudaio, Martín Morejón. El hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe, es el primero y hasta ahora el único centro de salud de la provincia que desarrolla esta terapia como parte de un ensayo clínico nacional para evaluar su seguridad y eficacia. En los centros de hemoterapia santafesinos que participan de la experiencia, unas 20 personas que se recuperaron de la enfermedad ya donaron sangre y hay otros cien anotados como donantes.

Hasta que los laboratorios encuentren un tratamiento antiviral específico contra el Covid-19, los tratamientos con plasma representan una esperanza en la lucha contra la enfermedad. Sobre todo en este momento, cuando la curva de contagios se muestra en ascenso y empieza a crecer la ocupación de camas críticas en los hospitales. En la provincia de Buenos Aires, las transfusiones de plasma mostraron una eficacia del 85 por ciento (ver aparte).

La semana pasada, en el hospital Cullen se realizaron las dos primeras experiencias con pacientes que habían desarrollado cuadros graves. El primer tratamiento se concretó el miércoles y el segundo el viernes, ambos en varones que están internados, uno en una sala común, el otro en el área de cuidados especiales y asistidos por un respirador.

Hasta ayer, indicó Mojerón, los dos evolucionaban favorablemente. “Hemos constatado alguna mejoría en los parámetros clínicos de los dos pacientes”, explicó el médico aunque pidió ser cautos. “Hay que esperar más tiempo para ver cómo evoluciona la enfermedad con el tratamiento”, sostuvo.

Ambos pacientes ya recibieron las dos infusiones de plasma indicadas y no mostraron ninguna reacción adversa. La mejoría fue notable en uno de los pacientes, que ya no tiene fiebre con buena respuesta al tratamiento. El otro logró estabilizar sus parámetros clínicos, es decir la enfermedad no siguió avanzando, aunque continúa en estado crítico con asistencia respiratoria mecánica. Pero, insistió Morejón, es todavía muy reciente para sacar alguna conclusión. Esta semana, un paciente de Venado Tuerto también iniciará la terapia.

Por protocolo, los tratamientos no se realizan a cualquier persona con Covid-19. La investigación abarca dos grupos: como tratamiento compasivo para personas que desarrollaron cuadros críticos de la enfermedad y reciben plasma como última alternativa, o para pacientes internados cuyos parámetros de marcadores biológicos y de saturación de oxígeno hacen pensar que su estado tenderá a a agravarse. En el país, la mejor evolución se verificó en estos últimos casos.

No tan novedoso

Si bien el tratamiento se encuentra en una fase experimental, no resulta tan novedoso. La posibilidad de aprovechar los anticuerpos de las personas recuperadas de la enfermedad fue decisiva para reducir la mortalidad de otra enfermedad viral: la fiebre hemorrágica argentina. El hallazgo correspondió a Julio Maiztegui, quien en la década del 70 logró demostrar la eficacia del plasma inmune.

Morejón apuntó que la aplicación de esta terapia para pacientes con coronavirus forma parte de un ensayo clínico que desarrolla el Ministerio de Salud de la Nación. Actualmente, además del Cullen, en la provincia hay otros ocho efectores adheridos para aplicar plasma bajo estrictos protocolos de investigación. Son el hospital Eva Perón (Granadero Baigorria), hospital Iturraspe (Santa Fe), hospital Clemente Alvarez (Rosario), hospital San Jorge, hospital nodal Alejandro Gutiérrez (Venado Tuerto), Pami Rosario, hospital Cullen (Santa Fe) y hospital Privado de Rosario.

Alentadores resultados en Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires fue la primera en tratar a pacientes con coronavirus con plasma de convalecientes. Hasta la semana pasada, ya se había trasfundido a 175 pacientes, de los cuales 150 se recuperaron.

La directora del Instituto de Hemoterapia de Buenos Aires, Nora Etchenique, señaló que el 85 por ciento de los pacientes tratados mostró una evolución favorable y se recuperó de la enfermedad.

En la provincia ya se han inscripto para la donación de plasma 123 personas. De éstas, hasta ayer se había concretado la extracción en 20 personas, lo que permitió elaborar unas 60 unidades de plasma que permitirán los tratamientos.

La convocatoria a pacientes recuperados de Covid-19 continúa abierta. Las vías de contacto para comunicarse con los profesionales del Cudaio son el whatsapp 341-3824344 o el correo electrónico centroregionalhemoterapia@santafe.gov.ar.