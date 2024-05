Leda Bergonzi llevó su mensaje de fe y sanación a miles de seguidores en Santos Lugares

Leda Bergonzi, la mujer a quien le atribuyen dones sanadores y que con su mensaje recorrió innumerables iglesias y parroquias de Rosario, así como también las instalaciones del Salón Metropolitano y del Predio Ferial Parque Independencia (ex Rural) , se presenta este sábado al mediodía ante una multitud de seguidores en la capilla Nuestra Señora de Lourdes , en la localidad bonaerense de Santos Lugares.

A fines de abril pasado, la propia Leda le había confiado a la periodista Marecla Tauro que no faltaba mucho tiempo para llegar a Buenos Aires con su mensaje. Y la mujer fundadora de la comunidad Soplo de Dios Viviente cumplió su palabra . Y convulsionó la localidad de Santos Lugares, ubicada en el partido de 3 de Febrero , en el oeste bonaerense.

Al advertir la llega de Leda, gran cantidad de personas se abalanzaron sobre el vehículo, dificultando su marcha. Desde la parte trasera del coche, la mujer que incluso se animó a mostrar sus dotes como cantante cuando se presentó el viernes 29 de marzo en el Teatro El Círculo en un espectáculo titulado "Ressurrection", saludó con sonrisas y saludos con la mano.

En unas breves declaraciones realizadas a la prensa, Leda fue consultada sobre como obraba su fuerza espiritual sobre la gente y contestó: "Hay mucha gente que se ha sanado haciendo la fila, porque el espíritu santo obra igual".

"A la gente que no pudo venir le digo que no me busquen a mí, que busquen a Dios. Rezando, creyendo y teniendo mucha fe", agregó.

Una periodista le preguntó puntualmente qué era lo que los seguidores recibían de ella y Leda respondió: "La gente recibe lo que tiene que recibir. Dios se manifiesta igual, aunque sea con una foto. Hoy es un día donde el espíritu santo nos va a mostrar su poder. Se ve, se siente".

Y cuándo la interrogaron sobre cómo se manifestaba ese "milagro", fue contundente: "Vívanlo y cuéntenlo después para saber de qué se trata".

Durante la misa se la pudo ver a Leda a la izquierda del altar donde se celebraba la misa y cantando algunas canciones que acompañaron la ceremonia.

Leda y sus polémicas declaraciones en Chile

En enero pasado, Leda Bergonzi encabezó un encuentro religioso en el Templo Votivo de la comuna de Maipú (en la región metropolitana de Santiago de Chile) al que asistieron más de 6 mil personas. Allí y en diálogo con la prensa manifestó que el cáncer tiene su origen en las emociones, apuntando principalmente a la "falta de perdón".

Antes del encuentro, tuvo un contacto con la prensa chilena. En ese marco, y al ser consultada por el cáncer, realizó unas polémicas declaraciones al asegurar que tiene su origen en las emociones, apuntando principalmente a la "falta de perdón".

Leda Bergonzi reunió a unos 6 mil feligreses en Santiago de Chile.

“El cáncer es una enfermedad del hoy. Sabemos que tiene un origen, que es la falta de perdón”, manifestó la "sanadora" rosarina. En este sentido, explicó que su trabajo es llevar a las personas hacia "un camino de sanación interior" que es lo "que tenemos que hacer para llegar al Reino de los Cielos".

De igual forma, afirmó que el cáncer es más que todo "emocional", por lo que se enfoca en intentar sanar el interior de la persona enferma.

Sus dichos generaron una gran polémica y fue cuestionada y criticada por distintos sectores de la medicina tradicional.