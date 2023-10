La tormenta complicó el armado de Colectividades: volaron chapas, carpas y gazebos

Irán y la Asociación Africana se llevaron la peor parte. Desde la organización aseguran que no fue grave y tendrán todo listo para la inauguración del viernes

Las lluvias y tormentas suelen ser un clásico de la época de Colectividades y este año parece que no será la excepción.

Si bien los daños en los stands de las colectividades no fueron tan importantes, el viento voló gran parte de las chapas , de 2 metros de ancho por dos metros de largo aproximadamente, que funcionan como vallado de seguridad que rodea al predio.

Lydia del Grosso, presidenta de la Asociación de Colectividades, señaló en diálogo con LT8 que ya se activó el protocolo de contingencia y hay varias personas trabajando para reparar los daños, que afortunadamente no fueron tantos. "No fue grave, damos gracias de que haya sido hoy y no cuando esto está con mucha gente. Además, nos da tiempo para poder recomponernos", explicó.