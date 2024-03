La Semana Santa siente el impacto de la tensión en Rosario

Todo lo que tenga relación con el entretenimiento pasa a segundo plano cuando hay hambre y miedo. Por eso sufre la gastronomía, la hotelería, los eventos, los congresos, los shows, y hasta el comercio que no es de primera necesidad. Todos esos factores se cortan cuando la situación se complejiza, las economías domésticas enflaquecen y salir a la calle se percibe como un riesgo. Y la foto se ve mucho más nítida en un fin de semana extra largo como éste, muy esperado por los diversos sectores que lo usufructúan todos los años, porque no llenó ninguna expectativa.

En su visión, la crisis ya venía desde antes de 2020: "No es algo nuevo. Estamos acostumbrados a trabajar en contextos de consumo cada vez menor. La novedad es esta suerte de segunda pandemia que estamos viviendo. Esto lleva la demanda a los niveles más bajos que vimos", puntualizó. Sin transporte y con menos gente en la calle, el delivery no alcanza a suplir la falta de salida, al ser una forma de compra más cara, por precios de envío y porque las apps generan un recargo. "En nuestro caso, al menos, no creció más de lo que sube por estacionalidad en otoño", confirmó.

Hotelería

Los días convulsionados que atraviesa la ciudad tuvieron un impacto directo en la llegada de turismo a la ciudad para Semana Santa: las reservas fueron las más bajas en años, justo en uno de los fines de semana largos más esperados por ser la primera fecha puente después de las vacaciones de verano. La ciudad durante mucho tiempo tuvo una buena imagen y servicios, lo que la convertía en una elección competitiva para visitar. Pero ese panorama cambió.

Desde el hotel Ros Tower dijeron que pasaron de tener una ocupación de entre 70 y 80% a menos del 30%. Lo mismo sucedió en los hostels, donde el mejor número registrado fue del 50%. Hubo cancelaciones de reservas por parte de turistas, especialmente provenientes de Buenos Aires, principal origen de los visitantes en este tipo de fechas. Las figuras del rubro atribuyen la baja mayormente a la recesión, más que al clima de inseguridad. Pero lo cierto es que justo en la fecha fuerte en la que se hacen las reservaciones, que fue a principios de marzo, comenzaron las malas noticias ligadas a los asesinatos de trabajadores inocentes.

Comercio

La Asociación Casco Histórico relevó que más del 90% del comercio de la ciudad permaneció cerrado este fin de semana XXL. Entre los motivos: bajas expectativas de venta, de arribo de turistas, sumadas al servicio reducido de transporte público que hubo en la semana. A los ojos de los empresarios, el panorama no justificaba realizar el gasto que significa levantar las persianas. Es la que merma de demanda es muy notoria, y el aumento del boleto no hizo más que complicar aún más las cosas: un combo letal para la actividad, que ya venía golpeada y recibió una patada en el suelo.

En el centro hubo una acordada mayoritaria para trabajar el jueves normalmente; cerrar el Viernes Santo; abrir normalmente el sábado; y cerrar el domingo (Pascua), lunes (feriado puente) y martes (Día del Veteran y de los Caídos en la Guerra de Malvinas). Las únicas excepciones fueron los centros comerciales como La Favorita y el Shopping del Siglo. Las grandes superficies, como supermercados y malls de la zona norte estuvieron abiertos, pero también lo sienten: "Sin dudas nos está afectando", apuntaron desde el shopping que suele ser el más visitado. Una oferta algo raquítica para una ciudad que lucha por ser destino turístico.

Cine

El cine es otra de las actividades resentidas. "Claramente la falta de transporte es un golpe letal para toda la interacción económica de nuestra zona. La mayoría de la gente no es del centro, muchísima viene al cine desde los alrededores, sobre todo desde zona sur, y estamos en un sector de gran circulación de líneas de transporte, por lo que cuando no hay colectivos, el centro termina paralizado y las ventas se desploman", explicó Adrián Ortiz, gerente del complejo Monumental de San Martín y San Luis.

En ese sentido, dijo que desde el sector esperan y desean que el conflicto se resuelva "de una manera no circunstancial sino final, porque esta situación, sumada a la crisis económica y a la inseguridad, es un combo letal para lo que viene a ser el cine más importante de la zona centro, y que abarca a un montón de ciudadanos que se manejan en transporte público".

Shows

En cuanto a espectáculos, sin ser dramáticos, los productores admitieron que hubo alguna que otra reprogramación en el momento más caliente, pero ninguna cancelación. "Hubo una semana que fue muy complicada, que fue la de los cuatro asesinatos, y hubo un retraimiento porque la gente estaba atemorizada y no había transporte. Tuve modificaciones de un par de producciones que me dijeron que las pasáramos para un poco más adelante", detalló Claudio Joison, con varias décadas en el rubro.

Después de esos días trágicos, según el productor todo se empezó a acomodar y los proyectos planificados que aún no están a la venta, como obras de teatro y actividades inmersivas, siguen en marcha. Sin embargo, es un mal momento para los shows internacionales. En su lectura, los más importantes no va a venir por mucho tiempo, porque las condiciones económicas no dan. Los números de los artistas están impagables, el país se encareció en dólares y el público no tiene poder adquisitivo para pagar la entrada.

"Si bien ahora es probable que se pueda girar al exterior más fácil que antes, ya que el año pasado fue imposible, un artista grande cobra una entrada de entre 80 y 100 dólares. Rosario no está para eso. En Buenos Aires puede suceder porque concentra el público de todo el país, en un River podés tener 40 millones de potenciales espectadores. Acá es se reduce a 1 millón. No es sencillo de hacer esa ecuación", finalizó.

El fin de semana extra largo podría haber sido un bálsamo para las complicadas cuentas de estos cinco grandes sectores del ocio. Pero lo cierto es que Rosario vive un estado de falta de normalidad. Sin un rumbo fijo, sin planificación, sin que la ciudad figure en todos los zócalos de letras rojas de los noticieros porteños bajo la palabra "urgente" durante al menos un mes, es difícil que la reputación se limpie. Sin dudas es una metrópolis con grandes atractivos, como su costa, su río, su gente, la gastronomía, el fútbol, su cultura, su historia. Pero se requiere tranquilidad para los rosarinos y los posibles visitantes. La ciudad lo necesita, y sus habitantes lo aguardan.