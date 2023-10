La Semana del Patrimonio invita a conocer el edificio de Aricana

Un edificio con historia

La Semana del Patrimonio se inaugurará este lunes, a las 11.30, y se extenderá hasta el sábado. Todos esos días en el moderno edificio de la sede de Aricana habrá actividades y recorridos guiados para mostrar al público las singularidades de la edifificación. Las jornadas coinciden con el 80 aniversario de la asociación fundada en Rosario.

Aricana nació en 1943 con el objetivo de crear un intercambio fluido de ideas entre la cultura argentina y la estadounidense, además de enseñar y difundir la lengua inglesa.

Según la página web de la entidad, un calificado grupo de rosarinos formó la primera comisión directiva. Entre ellos, artistas, escritores, periodistas, profesores universitarios, industriales, comerciantes y profesionales.

El edificio de líneas puras de Buenos Aires al 900 llegó casi 20 años después del nacimiento de la asociación. Fue construido por el estudio de los arquitectos Hilarión Hernández Larguía, Rufino de la Torre y Aníbal Moliné. Los mismos arquitectos que dejaron su impronta en otros edificios públicos de la ciudad como el Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino o La Mercantil Rosarina (en la esquina de Mitre y San Lorenzo).

Cuándo y dónde

A lo largo de la Semana del Patrimonio, la sede de Aricana será un espacio para recorrer, mirar y aprender.

El lunes, a las 11, se inaugurarán las actividades con palabras de las autoridades de la asociación y del Colegio de Arquitectos, a las 18 se concretará una visita guiada al edificio.

Nuevamente, el martes a las 18, se podrá recorrer la institución de dos plantas guiado por profesionales que destacarán el valor de la construcción; en tanto a las 19 se podrá conversar con uno de los arquitectos que diseñó el edificio, Anibal Moliné.

Leer más: Distinguen en el Concejo Municipal al arquitecto rosarino Aníbal Moliné

El miércoles se celebrará Halloween, con una muestra de la Feria del Steam Club, a las 17.30; una visita guiada, a las 18 y presentaciones artísticas, by Singing Club y On the Spot Producciones, a partir de las 19.

El jueves, a las 18, se realizará una nueva visita guiada al edificio, a las 19 una tertulia de ex alumnos de Aricana y a las 20.30 nuevamente sonará música de la mano de On the Spot Producciones.

El viernes y el sábado las recorridas por el edificio serán a las 11. El sábado se caminará también por el entorno del edificio con participación del Grupo abierto de croquiseros Rosario Sketchers.