"La salida del aislamiento será gradual", advirtió Ginés González García

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, confirmó ayer que la salida de la cuarentena obligatoria que dispuso el gobierno por el coronavirus "será gradual" porque, advirtió que "no se puede salir de un día para otro de una cosa de este tipo como si nada hubiera pasado".

"No sé la forma en que vamos a salir, hay que ver la evolución, pero cuando salgamos, no sé la fecha y no quiero anticiparme, vamos a salir de manera gradual", insistió el ministro.

Ginés adelantó también que en el gobierno ya se trabaja para saber cuáles son los sectores productivos donde hay más gente joven, menos vulnerable, para planificar un posible regreso a la actividad.

Al respecto, el funcionario nacional indicó que la salida de la cuarentena general se realizará "cuidando más a los grupos de riesgo, que son los adultos mayores, los enfermos de riesgo" y remarcó: "Estos serán los últimos en salir. Y eso no es fácil, debemos organizar un sistema de apoyo. Estamos trabajando en ese estadío". "Algunos grupos menos vulnerables pueden tener más permisibilidad. Ya hay un grupo trabajando en esto, viendo por actividad productiva cuáles son los grupos que tienen más personas jóvenes y que tienen menos riesgo y pueden empezar", precisó. González García puso como ejemplo la situación en "la construcción", que indicó "es un lugar donde hay personas jóvenes, que están al aire libre y generan una gran cantidad de trabajo". "También uno piensa en la economía", detalló.

Aislamiento barrial

También reconoció que se evalúa la posibilidad de aplicar un aislamiento barrial, que permitiría circular dentro de un barrio determinado y tiene como objetivo principal facilitar el trabajo y la posibilidad de sustento de los sectores populares que viven en los barrios donde es más dificil el respeto a la cuarentena.

"Hay muchos argentinos para los que es imposible hacer un aislamiento como pueden hacerlo otros. Por eso el aislamiento barrial. Sabemos que en muchos casos es difícil decirles que no salgan", insistió.

Sobre el efectividad de la cuarentena, González García destacó que recién en unos días se podrá saber si logró achatar la curva de contagios, cuando se cumpla el primer ciclo de incubación del virus, pero enfatizó: "Vamos menos peor que otros".