La provincia ofreció a los estatales una suba del 39% en cuatro tramos para lo que resta de 2022 

El gobierno provincial formuló este lunes su propuesta salarial en el marco de la reapertura de las paritarias para trabajadores estatales de UPCN y ATE. La suba propuesta es del 39 por ciento, y en caso se ser aceptada no se descontarán los días de paro.

Con esta paritaria, los estatales totalizarían un incremento del 77 por ciento durante 2022.

"Creo que tenemos una garantía en ese aspecto y queremos llevar tranquilidad a nuestros afiliados", fue lo primero que mencionó el presidente de UPCN, Jorge Molina, tras recibir la oferta del gobierno provincial.

Finalizada la reunión, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado ATE Santa Fe, Jorge Hoffmann, aseguró que: “la idea es preservar los salarios por encima de la inflación por eso está prevista la cláusula de revisión para el mes de diciembre”.

En diálogo con La Capital, Hoffman consideró que se trata de una oferta "digna de ser puesta en consideración habida cuenta que revisamos la paritaria de marzo donde habíamos pautado un incremento del 8 % para setiembre, que hoy del 8% pasamos al 20%, mas el 7% en octubre, el 7% en noviembre y un 5% en diciembre. Como lo venimos planteando con cláusula de revisión en el mes de diciembre de modo que si la inflación supera el aumento lo podamos revisar de modo de que los salarios no pierdan en relación a la inflación".

El dirigente gremial de ATE indicó que tras el encuentro paritario comenzará la reunión con el consejo directivo de Provincia, Seccionales y Delegaciones para difundir la propuesta, de modo que este martes sea evaluada en los colectivos laborales y el miércoles por la mañana estaremos sometiéndola a consideración.

Participaron de la reunión en representación del Poder Ejecutivo, el ministro de Economía, Walter Agosto; el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri; y el secretario y subsecretario de Recursos Humanos y Función Pública, Guillermo Mateo y José Puccio respectivamente; y representantes de los gremios estatales encabezados por Jorge Hoffmann y Jorge Molina, de UPCN.

Por ATE, estuvieron también presentes Marcelo Delfor y Sergio Tirelli.

Recuperación de los días de paro

Tras el encuentro también habló con la prensa el ministro de Trabajo santafesino, Juan Manuel Pusineri. "Esto es propio de una negociación paritaria y se trata de una propuesta que requerirá aceptación de los gremios. De no ser así, no se liquidarán los aumentos que estamos proponiéndole a las autoridades gremiales en esta instancia. Además de los incrementos planteados, hubo un tramo para los días que no se prestaron servicios en virtud de las medidas de fuerza que tiene que ver puntualmente con la liquidación de estos días en un esquema de recuperación de las actividades y los objetivos a concretar sobre todo en aquellas dependencias como las áreas de salud, o los registros con el otorgamiento de los turnos previos. Esta es la propuesta que trajo el gobierno a los referentes sindicales y estamos en presencia de un acuerdo propuesto incluso con una revisión para diciembre", remarcó Pusineri.