El intendente Pablo Javkin y el secretario de Salud Pública del Municipio, Leonardo Caruana, anunciaron una nueva batería de medidas para tratar de prevenir el avance de la pandemia de coronavirus.

Entre las disposiciones más importantes figuran la suspensión de la emisión de certificados de salud y bucodentales, el cierre de todos los gimnasios de la ciudad y la habilitación de los servicios de cadetes o deliverys para que pueden trabajar con bares y restaurantes como una forma de facilitar la actividad gastronómica.

Caruana abrió la conferencia de prensa y con relación a la suspensión de la emisión los certificados de salud y bucodentales expresó: “Se posponen para cuando haya un horizonte más claro en función de la demanda y del acceso epidemiológico”.

En otro orden, el titular de Salud Pública indicó que se establecerán turnos y horarios específicos para la atención de población con factores de riesgo, como ser embarazadas, niños, bebés y adultos mayores con factores de riesgo.

“Estamos trabajando con todos los centros de salud y hospitales en la atención de las personas que viven con afecciones respiratorias para complementar la atención con la población que las adquiere por otros problemas”, agregó.

Luego, Javkin tomó la palabra para anunciar el cierre de todos los gimnasios de la ciudad hasta el 31 de marzo. “Como muchos de los dueños estuvimos reunidos y tomamos algunas medidas. Queremos que esto sea a partir de este mediodía”, agregó.

El intendente también planteó que en los espacios de patio de comidas “el público no se puede sentar. Los locales podrán despachar alimentos, pero no habilitaremos los patios de comidas para que sean compartidos”.

Otra medida que se tomará en las próximas horas y que Javkin definió como “importante” tiene que ver con la habilitación de cadeterías o deliverys para todos los bares y restaurantes de la ciudad, “aún para aquellos que no tenían habilitado ese servicio”.

“Todos sabemos que la medida a respetar en los locales gastronómicos es el distanciamiento de las mesas y de las sillas. Seguiremos controlando eso en forma estricta. Hoy la demanda ha bajado mucho. Esto no es incompatible con lo que le pedimos a la gente. Los que puedan quedarse en su casa, que lo hagan. Por eso nos parece importante agregar la actividad de los deliverys para que ese servicio se preste a domicilio”.

“Le pedimos a la gente que, salvo los servicios esenciales, se quede en su casa. Hay medidas que protegen a los empleados, que nos protegen a nosotros, vamos a inspeccionar cómo se cumplen las medidas”.

Y añadió: "Estas son medidas no son el capricho de un funcionario. Siguen un protocolo sanitario. Le pedimos a la gente que se quede en la casa. Y si no puede hacerlo, le pedimos que respete el distanciamiento. Cuando no hay aislamiento, hay distanciamiento social. Eso es lo más importante. Además está la higiene, lavarse las manos con agua y jabón y limpiar las superficies que tocamos”.