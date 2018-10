La Fugaz, una subasta que atrae miradas

Dentro de las actividades previstas para la 1ª Quincena del Arte Rosario (1QAR) ocupa un lugar destacado La Fugaz, la subasta de arte que en esta edición se realizará el miércoles, a las 19, en la sala central del Museo Castagnino (Pellegrini y Oroño). Artistas, galeristas, coleccionistas, curadores, críticos y quienes quieran participar podrán incorporarse, de alguna manera, en el mercado del arte. Participarán ocho galerías de la ciudad, que se presentaron a una convocatoria abierta. Además se subastarán objetos intervenidos por cinco artistas invitados y habrá una venta de garage en la explanada del museo.

"Pese a que los tiempos no son los más favorables (en el país seguramente, pero tampoco en el mundo), La Fugaz es hoy un evento que convoca a coleccionistas y aficionados al arte, no sólo de Rosario sino de otras ciudades del país, atraídos por la calidad y la pluralidad del arte rosarino ofrecido por los espacios y galerías que se suman a este evento", destacó el curador de 1QAR, Roberto Echen.

El crecimiento del circuito de galerías en la ciudad llevó a los organizadores a realizar este año por primeras vez una convocatoria abierta que permitió seleccionar ocho espacios que participarán con obras de tres artistas cada uno. "No sabemos (no podemos saber) qué ocurrirá con este circuito incipiente de arte en Rosario pero estamos seguros que desde este evento seguiremos apoyando su crecimiento, porque de ellos depende en gran medida el crecimiento de algo de lo cual Rosario puede enorgullecerse: su producción artística", explicó Echen y agregó que la subasta es también un espacio curatorial ya que se convoca artistas en particular para que trabajen sobre una propuesta concreta.

En esta edición Fabiana Imola, Gustavo Nieto, Lucrecia Lionti, Diego Bianchi y Mariana Tellería intervendrán bastones, una pieza que responde al eje curatorial de 1QAR: "Toda persona es artista", frase inspirada en el artista Joseph Beuys. Los objetos intervenidos también serán subastados.

Desde las distintas galerías participantes se pondrán en remate obras de Josué Gómez, Yuyo Gardiol, Leandro Yadanza, Florencia Echeverría, Rosa Aragone, Max Cachimba, Andrea Ostera y Gastón Herrera, entre otros

A la subasta se sumará una venta garage en la explanada del museo que comenzará a las 18 y que busca acercar a artistas emergentes con posibles compradores.