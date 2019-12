"La EPE es la empresa más eficiente del país"

El presidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Maximiliano Neri, trazó ayer un balance de gestión a pocas horas de dejar ese cargo y valoró la transparencia, la cercanía de la firma con los usuarios y el programa EPE Sustentable, que apuesta por el cuidado del medio ambiente.

"A veces nos parecía imposible, hicimos todo y de todo y al mismo tiempo. El equipo de gestión cerró acciones de alto impacto y abordamos múltiples frentes, siempre decididos a transformar esta empresa del Estado, que es una de las más grandes del país, la más eficiente, transparente y definitivamente orientada a su primer objetivo fundamental: brindar un servicio de excelencia para todos los usuarios santafesinos", destacó el funcionario.

Neri puntualizó que "la prioridad fue hacer una empresa más eficiente" y confió que ese objetivo "se logró con creces. La tecnología e innovación es clave para el desarrollo y progreso de una distribuidora. Dos pilares fundamentales que permiten un proceso de mejora y un crecimiento constante. No es posible expandir y crecer sin políticas de gestión desafiantes. Desarrollamos el programa #EpeCercaTuyo, un programa pensado y planificado con el objetivo de acercarnos a los usuarios. Tomamos en cuenta una serie de medidas y procesos que fueron aplicados revolucionando la cultura organizacional creando lazos de confianza, atención e información constante", aseguró.

Según consignó, la EPE decidió asumir uno de los mayores desafíos, el compromiso con el medio ambiente. "Reconociendo la tarea de distribuir energía en una de las provincias más extensas del país, el medio ambiente es una temática prioritaria. De esta manera surgió el programa #EpeSustentable, que busca impulsar y ejecutar diferentes acciones, y a su vez inspirar a los usuarios de la red de distribución eléctrica en la aplicación del cuidado, la generación y el uso responsable de la energía eléctrica", detalló.

En detalle

El programa #EpeSustentable se catapultó en el 2018 y engloba una serie de medidas, planes de acción diseñados y planificados en tiempo y espacio de manera coordinada con una serie de actores, empresas privadas e instituciones, donde la empresa (EPE) como gestora aporta a la evolución, mejora y preservación ambiental.

De ese modo, hace hincapié en el conocimiento, la educación, el cuidado y el ahorro energético,aplicando en su reglamentación interna, en la gestión administrativa, la infraestructura de cada sucursal, la gestión de los usuarios, el consumo responsable, el cuidado del medio ambiente y sobre todo innovación en las tecnologías potenciando el servicio eléctrico a través de energías renovables.

"Hoy logramos avanzar en muchas medidas que abren la empresa a la gente, por eso instituimos #EpeTransparente, un modelo de gestión creado con el objetivo de mantener informados a todos los usuarios acerca de las decisiones, contrataciones, prioridades y todo aquello que sea de interés, además de garantizar la información completa, veraz y contextualizada en un marco de transparencia activa. Para poder hacer visible cada uno de los aspectos claves de la gestión de la empresa y que cada usuario y cada trabajador de la EPE pueda conocer dónde se proyectan y desarrollan las inversiones y las obras".

El funcionario destacó además que resulta fundamental informar sobre los proveedores que se contratan, cuáles son las decisiones que se están llevando a cabo y sus resultados, cómo impactan en la red de distribución eléctrica provincial y las políticas de innovación tecnológica aplicadas, las mejoras de procesos, calidad de servicio y sustentabilidad.

"Abordar este aspecto fue clave para derribar todos los mitos urbanos acerca de la EPE, existen miles, todavía hay gente que cree que gané 4 veces más de lo que me pagaron por mi salario mensual. Me río, pero la pasé muy mal, ahí entendí cómo hacía falta poner blanco sobre negro y que cada usuario sepa todo lo que considere importante; de hecho recibimos por este programa varios reconocimientos a nivel internacional, ya que se alinea al manual de aplicación de los buenos gobiernos corporativos. Entender que dimos un paso enorme ahí, me llena de orgullo, porque sé todo lo que nos costó", admitió.