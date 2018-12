Langostas más grandes de lo habitual de unos 10 centímetros de largo comenzaron a aparecer en Rosario durante los últimos días, un fenómeno que también se registra en la ciudad de Santa Fe y que no tiene relación con plagas bíblicas sino con consecuencias de acciones humanas como el corrimiento de la frontera agrícola y la desaparición de predadores y hábitats naturales de esa especie.





Se trata dee ejemplar comunmente conocido como tucura quebrachera (Tropidacris collaris), con fuerte presencia histórica en la zona de Santiago del Estero pero cada vez más asidua en la provincia de Santa Fe, sobre todo en el norte.

"Aparecieron algunas en la ciudad, pero no se puede decir que es una invasión porque en esos casos se habla de miles de langostas y no está pasando eso" aclaró Guillermo Palombo, de Control de Vectores de la Municipalidad, quien explicó que se trata de un insecto que no representa ningún peligro para los seres humanos por lo que simplemente hay que dejar que se vayan por sus propios medios.

"Es un tipo de langosta de gran tamaño, de unos 10 centímetros aproximadamente, que no tiene ningun riesgo sanitario para las personas así que su aparición no conlleva ningún peligro para nadie" resaltó el funcionario.

¿Por qué estos insectos aparecen en zonas no convencionales? Una hipótesis es que se trasladan a la búsqueda de refugio y alimento por pérdida o destrucción parcial de su hábitat natural, que es el monte chaqueño.

Aumento

Este año, técnicos del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) adviertieron sobre un "significativo aumento poblacional" de tucuras durante los últimos años en regionales no convencionales como Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y Buenos Aires.

Palombo resaltó el hecho de que es una especie que no conlleva ningún tipo de peligro: "No trae enfermedades ni tampoco es ruidosa. Lo único que hay que hacer es no manipularlas como a cualquier otra especie silvestre".

Llegado el caso de querer sacarlas de la casa se recomienda usar alguna bolsa o trapo para atraparla y luego liberarla en algún espacio verde o en la calle.

La tucura quebrachera se alimenta preferentemente de especies arbóreas y habitualmente termina su ciclo de vida en el quebracho blanco.

Mosquitos

Calor, lluvia y humedad son el escenario perfecto para la aparición en masa de los mosquitos, todo un clásico de los veranos litoraleños.

Palombo explicó que como cada vez que empieza la temporada estival desde la Municipalidad acentúan las tareas de fumigación sobre todo en zanjas y espejos de agua, que son los lugares en donde crecen las larvas.

"Estamos trabajando muy fuerte porque tenemos un verano muy húmedo y lluvioso por delante. Llueve un poco y sale el sol y eso acelera los procesos biológicos" dijo, para agregar que desde Control de Vectores "trabajan en control larvario para que no haya luego mosquitos en vuelo".

En relación al dengue, informó que se sigue trabajando en campañas preventivas como la realizada el fin de semana pasado en La Florida, aunque las mismas "no son tan masivas porque el virus no está circulando y la gente se interesa un poco menos".

De paso, recordó que es clave descacharrar de forma periódica sobre todo después de las lluvias, ya que los mosquitos se crian sobre todo dentro de los hogares y contra eso no alcanzan los controles que se puedan hacer en los espacios públicos.

"Hace falta la colaboración de cada uno y la recomendación siempre es descacharrar sobre todo si llueve cada dos días como ahora" ya que todo cacharro es potencial generador de mosquitos.