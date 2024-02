Recorte de subsidios: "Podemos llegar a un sistema de transporte que no funcione más"

El intendente Pablo Javkin señaló este martes que si no se realiza una revisión del aporte de subsidios al interior del país puede llegarse a una situación " donde el sistema de transporte no funcione más " y destacó que el cese de los envíos de fondos se realizó " violando la ley a través de un comunicado ".

javkin rueda prensa.jpg El intendente se refirió a la crisis del transporte debido al recorte de subsidios por parte del gobierno nacional. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

"Acá lo que es muy injusto es que ese impuesto que hoy aumentó tiene que tener un reparto mejor. Y eso es lo que le estamos pidiendo a los legisladores para que se vote. Porque la perspectiva que tenemos si no aparece ningún instrumento es que nos encontremos con un sistema de transporte que no funcione más", advirtió Javkin.

>> Leer más: Sin subsidios al transporte en el interior, una medida a contramano del mundo y sin equidad con el Amba

El intendente también recordó que en las últimas horas la Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (FunDESC), que preside el dirigente peronista Roberto Sukerman, elaboró una acción de amparo colectivo en conjunto con la Asociación Vecinal del Barrio Parque Casas de Rosario para solicitar al Poder Judicial Federal que declare la vigencia del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros que fue eliminado por el gobierno nacional. En ese contexto, recordó que "acá no hay ninguna resolución, no hay ninguna ley. En un comunicado de prensa se violó la ley. Esa ley que decía que en enero y febrero teníamos que recibir el fondo (compensador del transporte) tal cual estaba votado en la ley de Presupuesto. Eso es lo único que decimos".

Cuando le preguntaron sobre la fecha en que entraría en vigencia el aumento del boleto, Javkin dijo: "La noticia no tiene que ser lo que nos pasa en el interior. La noticia tiene que ser cómo nos cortaron los subsidios. No podemos poner el boleto a $ 1300, no podemos porque la gente no se va a subir".