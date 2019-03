El precandidato a intendente por Creo (Frente Progresista Cívico y Social), Pablo Javkin, se reunió con el Fiscal General de la provincia, Jorge Baclini, en el marco de una serie de encuentros programados para trabajar conceptos alrededor de la prevención del delito y la seguridad en los distintos barrios de la ciudad.

"Estoy convencido de que el próximo intendente de Rosario tiene que tener el control territorial de la ciudad. Por eso debe trabajar de manera mancomunada con el Fiscal General, con el jefe de Policía y los referentes de la Justicia, en todos los niveles. Para poder prevenir y para poder actuar hay que saber profundamente cómo se organiza el delito, el estado de las causas judiciales, cómo se investiga este tipo de causas, y también en qué barrios de la ciudad hay que poner y centrar una mayor atención", aseguró Javkin.

Durante la reunión, tanto Javkin como Baclini coincidieron en la importancia de compartir diagnósticos y estrategias para poder decidir en conjunto, según el mapa del delito de cada sector de la ciudad, y además el seguimiento de las causas.

Hay que conocer más a fondo dónde se deben priorizar estas intervenciones integrales y cuáles son las zonas más convenientes para colocar los elementos de la tecnología que debería aportar el municipio en las tares de prevención del delito.

"Soy un hombre de leyes, sé cómo hacer para que se apliquen. Sé cómo evitar que haya zonas liberadas. Presidí la comisión que designaba a los jueces, así que también sé cómo se investiga, sé cómo se recolectan las pruebas, sé cómo hay que trabajar en la persecución del delito", confió Javkin.

"Venir de las leyes me permite actuar y ordenar de otra manera, con otras perspectivas más integrales, con todos los ámbitos que tienen que participar en este tipo de trabajos e intervenciones", declaró el precandidato.

"La participación permanente del intendente a través de estas reuniones cotidianas es determinante, porque el municipio tiene muchos datos para aportar y agregar nuevas variables a las investigaciones. Tiene que ver con las cámaras, con la presencia en las calles, con las alarmas comunitarias. Es una tarea personal de quien asuma la Intendencia de la ciudad. Hoy eso sucede de manera intermitentemente, hemos tenido períodos buenos, pero no se termina de entender el valor que tiene la continuidad en la tarea, en la rutina" agregó Javkin.

Ya en otras oportunidades, el candidato que enfrentará en las internas del Frente Progresista a la actual concejala Verónica Irizar, se refirió a los problemas de inseguridad en la ciudad.

Gestión y firmeza

"Hay que afrontar el desafío y resolver los problemas. Claro que no hay respuestas mágicas, pero debe haber gestión y firmeza. La resignación es un signo más de ese agotamiento. No se puede esperar que una nueva elección dé respuestas a los problemas, que hoy no la tienen. Cuando se está más enamorado de lo que se hizo que de lo que hay que hacer, difícilmente se pueda afrontar el problema principal de Rosario, que es su seguridad", sentenció el precandidato.