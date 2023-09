Frente a un teatro Astengo repleto, con la presencia de Maxilimiliano Pullaro y los representantes y candidatos de todo el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, el actual intendente y candidato a renovar su cargo presentó su plan de gobierno con los cinco ejes de sus 140 propuestas para la gestión 2023-2027 . Hizo también una rendición de cuentas y destacó: “Hace 4 años me paré acá con 115 propuestas para Rosario y el 86 % ya están cumplidas”.

Javkin señaló de manera recurrente que el plan se logró con el aporte de distintos actores de la ciudad, de vecinales, de clubes y organizaciones de distinta índole, y destacó que fue trabajado en conjunto con cada uno de los precandidatos con los que se compitió en las Paso. “Lo elaboramos incorporando ideas de Miguel, Charly y Enrique”, dijo.

image - 2023-09-05T140013.389.jpg

“Este es un plan de gobierno que se asienta en la gran expectativa que tenemos todos, Clara como candidata a diputada y eso implica la autonomía para la ciudad, con Maximiliano como gobernador que conoce la ciudad, y toma el compromiso más grande que es el de la seguridad, con Ciro como senador, María Eugenia y toda la lista a concejales –dijo y agregó– es un plan para caminar en paz, tranquilos creciendo y mirando el futuro”.

Ya con la presencia de absolutamente todos los representantes y candidatos de todo el frente Unidos para Cambiar Santa Fe sobre el escenario Clara García expresó: “Si se ha podido avanzar en tiempos tan malos, en la que sola dejaron a Rosario, no la conocieron ni pudieron avanzar en aquello que necesitaba cuidad, ahora con apoyo a Rosario no la para nada, arriba Rosario, adelante Rosario”.

Por su parte, Pullaro expresó: “Para mí es un honor poder estar acá, en esta que no me vio nacer, pero que elegí hace 29 años para que mis hijos puedan crecer, estudiar y vivir toda su vida. Es una ciudad que quiero profundamente y me duele lo que le ha sucedido en los últimos tres años y medio. A esta ciudad la han dejado sola, a nuestro intendente lo han dejado solo por el simple hecho de pensar diferente al gobierno provincial y nacional”.

Y aseveró: “Asumo un compromiso, ustedes van a tener un gobernador que no se va a borrar. Que va a trabajar acá”. Finalmente, cerró: “Tomé un compromiso con Pablo y lo charlamos mucho: llevar adelante programas de gobierno, juntos lo enriquecimos y lo fortalecimos, logramos ser mejores. Tomamos un compromiso fundamentalmente por la seguridad pública que tanto le duele, las luces azules van a a volver a aparecer, vamos a tener 180 patrulleros en la calle, van a volver las investigaciones policiales complejas para meter presos a la bandas. Vamos a volver a decir Rosario es una ciudad de paz. Vamos a trabajar para que Santa Fe crezca”.