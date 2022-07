Inflación: kiosqueros de Rosario advierten que recibieron aumentos del 30%

En declaraciones al programa “El primero de la mañana”, de LT8, Di Filippo aseguró que “las ventas han bajado muchísimo, eso se nota en las cajas. Claramente, estos aumentos no van con los bolsillos que manejan nuestros clientes. Entonces, los productos importantes, que son los que más aumentaron, dejaron de comercializarse. Sólo se vende lo de extrema necesidad”.

“Ahora, los clientes están pidiendo muchas segundas y terceras marcas. Eso se ve no sólo en los barrios o zonas periféricas, sino también en el centro y macrocentro. La realidad es que los comercios pequeños estamos con pocas ventas, sumado al clima se nos hace muy difícil”, expresó el titular de la Cámara de Kiosqueros.

Según los datos de la entidad, el consumo cayó entre un “30 y 40 por ciento con relación a lo que se vendía antes del último aumento”, señaló Di Filippo. “Cuando los aumentos son tan importantes y de un día para el otro, los clientes dejan de consumir hasta que se acostumbran o se dan cuenta que ese aumento no fue sólo en comercio de cercanía sino que fue en general”, añadió.

“Nosotros no podemos tener los mismos precios que comercios con otros volúmenes de venta. No tenemos las mismas posibilidades porque el kiosquero no acopia mercadería. No tenemos lugar para almacenar y cuando estos aumentos son de estos porcentajes se nota cuando dejamos de vender”, agregó.

Di Filippo por otra parte expresó su satisfacción por el compromiso que obtuvo la Cámara de Kioscos de parte de funcionarios municipales de no otorgar más habilitaciones a una conocida cadena de comercialización que ha quebrantado las normas que establecen determinada superficie del negocio.

“Tuvimos reuniones con la Municipalidad, que se comprometió a no habilitar más a las cadenas de kioscos que incumplan normativas. Hay dos casos que no cumplen con la Ley de Grandes Superficies por los metros cuadrados habilitados”, dijo el representante de los kiosquieros.