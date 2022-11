Incertidumbre por el destino de la centenaria Escuela Taller Bernardino Rivadavia

“El tema es que no es fácil. Estamos en el centro de la ciudad y hay que tener en cuenta que a la Rivadavia acuden alumnos de cinco escuelas de la zona. Es decir, no podemos movernos del radio y se complica demasiado conseguir una propiedad con las características que ya tiene la Escuela Taller. El mobiliario que tenemos no es menor. No son sólo mesas y banquitos. Supongo que tendremos un tiempo disponible para mudarnos, pero no será una tarea fácil”, subrayó Moreyra.

La comunidad educativa puja porque el Ministerio de Educación de Santa Fe, después haber afrontado 85 años de alquiler, tome la decisión de comprar el inmueble de Paraguay 1230. En 1993, hubo una movida legislativa y gubernamental con el objetivo de expropiar el edificio para que el Estado santafesino quede como dueño definitivo, pero esas gestiones nunca prosperaron y el tema se diluyó. “Hubo intentos de compra y la voluntad de los dueños sería vender y creo que les daría lo mismo hacerlo a una inmobiliaria que al Ministerio de Educación. Pero tiene que haber voluntad política de poder comprar”.

“Para los dueños sería indistinto a quién vender. El abogado de los propietarios lo ha manifestado y creo que llegarían a un acuerdo si el Ministerio estuviera dispuesto a comprar. Todo esto lleva un proceso administrativo y los tiempos se acortan. Ayer estuvo en la escuela un agrimensor que tomó las medidas del terreno. Este proceso va muy rápido y en un mes terminan las clases y estamos preocupados sobre cuál será nuestro destino”, sostuvo Moreyra, y agregó: “Si bien el gobierno tiene voluntad de alquilar, hay que buscar un edificio. Imaginemos desplazar toda una escuela taller con las máquinas, los bancos de trabajo que tiene, no es tarea fácil”.

La Escuela Taller Bernardino Rivadavia recibe alrededor de mil alumnos y alumnas del nivel primario, de 4º a 7ª grado, de las escuelas Normal Nº1, Mariano Moreno, San Jorge, Leandro N. Alem y Pando. Son todos establecimientos que están situados en las inmediaciones. Los chicos de esas instituciones acuden a la Rivadavia para las clases de taller y luego vuelven a sus respectivas escuelas. Por eso está la necesidad de hallar un edificio en esa zona en caso de que finalmente la escuela deba ser mudada.

“Este problema lo estamos hablando con la supervisora. Se han solicitado reuniones en el Ministerio de Educación para buscar una solución y salgamos airosos de este problema. Estamos preocupados porque esto se demora. Lo ideal sería que el gobierno compre el edificio, porque será muy difícil hallar otro lugar que pueda albergar por ejemplo los bancos de trabajo en la herrería. Se necesita una casa con habitaciones que sirvan para alojar a los alumnos y las máquinas, también lugares donde poner los bancos de carpintería, la sala de cerámica que tiene un horno que pesa toneladas y que uno de los dos hornos que hay escuelas de la provincia. El mobiliario que hay que desplazar y ubicar es importante”, agregó Moreyra.

La directora contó también con todo de satisfacción que hace un mes la escuela inauguró una sala de informática gracias a la gestión que hizo el papá de un alumno del Normal Nº1, donde los chicos y chicas además de las nociones de informática, aprenden programación en videojuegos. “Además hace dos meses se terminó la obra de gas. Es decir, el Ministerio ha invertido en las modificaciones sobre el gas. A un montón de escuelas les cortaron el gas y a la nuestra no porque teníamos todo en regla. Instalamos termotanques eléctricos, detectores de monóxido de carbono en cada aula. Es un edificio histórico y muy antiguo está muy conservado gracias a la Cooperadora y a que la comunidad ayuda por el bienestar que se les brinda. Este es un espacio educativo y de creatividad, donde los chicos colaboran entre ellos. Es un lugar muy importante para el nivel primario. ”