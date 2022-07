Incendios en las islas: "Santa Fe no va a dejar de actuar, pero tiene que aparecer la Justicia"

La ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, hizo un fuerte reclamo al Poder Judicial. "Tienen que hacer responsable a alguien, si no se genera una fuerte sensación de impotencia", reclamó

"Santa Fe no se va a agotar, pero acá tiene que aparecer la pata de la Justicia". La ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, salió sin medias tintas a exigir a la Justicia que de respuestas concretas ante los insistentes incendios que se registran en la zona de islas y afectan la salud de quienes viven en la región. Ratificó que, a diferencia de lo ocurrido en 2020, cuando Entre Ríos podía emitir permisos para la realización de las llamadas "quemas controladas", la Justicia ya determinó que no se puede prender fuego en las condiciones actuales de alerta ígnea y emergencia hídrica, además de la sequía.

"Santa Fe desde el Ejecutivo no va a dejar de actuar para la prevención y sanción a través de medidas administrativas, pero tiene que estar la pata de la Justicia, ya es tiempo que haga responsable a alguien, si no se genera una fuerte sensación de impotencia", afirmó la funcionaria del gabinete provincial.

Durante el Cofema, este lunes en Buenos Aires, Gonnet aludió a la situación que había atravesado el humedal durante el fin de semana, a diferencia de Entre Ríos, que no hizo referencia y mantuvo silencio ante una situación que si bien no afecta sus poblaciones -no padecen el humo-, sí destruye sus recursos naturales.

Así como lo hizo ante sus pares, la funcionaria destacó a La Capital la diferencia de herramientas con las que la provincia cuenta en este momento, a diferencia del escenario de 2020, cuando admitió que "el escenario era bien diferente y no había ni estrategias ni herramientas".

Sin embargo, dejó en claro que "Santa Fe desde entonces sumó brigadistas, los capacitó, tiene un avión a disposición en Alvear durante las temporadas de alerta, se puso en marcha una acción conjunta a través del Ministerio de Seguridad con Los Pumas para el monitoreo desde Puerto San Martín hasta Villa Constitución y se comenzó a trabajar en el inventario de los humedales, Santa Fe puso recursos y Nación puso recursos, pero de la Justicia no hubo una sola respuesta".

Una nueva denuncia penal

Esas herramientas, son las que le permitieron a la Fiscalía de Estado de Santa Fe presentar esta semana una nueva denuncia ante el Juzgado Federal de Paraná, que concentra la causa unificada de los incendios que se vienen produciendo en las islas, y donde el municipio en las últimas horas también aportó información y datos precisos.

La denuncia tiene geolocalizados los focos que se produjeron durante el viernes y sábado últimos, dando cuenta además del daño ambiental, según precisó Gonnet. "Ya es hora de que sea la Justicia la que empiece a dar respuestas", afirmó, e indicó que así como el Ejecutivo avanzó ante la crisis del fuego en el humedal, "también aparecieron las herramientas legislativas que hoy le permiten a la Justicia accionar y, pese a eso, nada sucede".

Además, la ministra destacó que tampoco hay "penalidades a nivel administrativo del lado de Entre Ríos". Y como ejemplo lo actuado de este lado del río, en la jurisdicción de Santa Fe capital, ante quemas en la zona de islas, señaló que además de denuncias penales realizadas en el Ministerio Público de la Acusación donde "se logró un proceso", también "se llevaron adelante sanciones administrativas".

Lo cierto que a diferencia de lo que sucedía en la previa al 2020 en que Entre Ríos podía emitir permisos para la realización de las llamadas "quemas controladas", Gonnet dejó en claro que fue "la Justicia la que dijo que no se puede prender fuego en las condiciones actuales de alerta ígnea y emergencia hídrica, además de la sequía; la Justicia lo dice y el que se crea que puede controlar un fuego en la isla hoy, se equivoca".