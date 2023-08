Incendio en Nenina: el día después del siniestro en un bar clásico de la ciudad

"En un momento las llamas eran tan grandes que pensé que no se salvaba la casa" , sentenció Diego en diálogo con La Capital . Las imágenes que se viralizaron son estremecedoras, el fuego superaba los seis metros de altura. Su casa fue la más afectada. Una rajadura atraviesa la pared de la parte este. También sufrieron daños las paredes del frente, la medianera, el techo de una de las cocheras y se registraron algunos más en la parte de atrás. "Por suerte zafamos", resume el vecino.

Según precisó, Defensa Civil le advirtió que no use esa parte de la casa hasta nuevo aviso, pero el resto de las instalaciones están en condiciones de ser habitadas. La habitación más afectada es un vestidor, así que no afecta tanto el funcionamiento de la dinámica de la familia, que este miércoles por la noche debió trasladarse a la casa del padre de Diego en busca de refugio.