Humor matemático y magia en un original stand up

Lucas Sosa, conocido también como Lux , tiene 41 años y es profesor de matemática egresado del Instituto de Educación Superior Nº 28 Olga Cossettini. Trabaja en la Escuela de Educación Técnica Nº 465, la ex Técnica 3, donde da electrónica. Su trabajo en torno a la matemática se desarrolla fuera del ámbito académico: fabrica juegos y materiales didácticos, hace presentaciones con docentes, y ahora abrazó el stand up .

"Esta idea surgió jugando con las matemáticas. Se me ocurrió empezar a coleccionar chistes , que los hay y muchos. Empecé así a armar una historia", le cuenta a La Capital . Y relata: "Tuve en un momento un espacio para vender los juegos didácticos y ofrecer talleres. Y, cuando lo inauguré, lo hice con un stand up de humor matemático . Fue entonces cuando arrancó todo, hace unos ocho años.

LUCAS 2.jpg

"El show se llama «Indeterminado» justamente porque es difícil determinar su formato, es una especie de stand up, pero apoyado en imágenes todo el tiempo, también hay matemagia …de hecho, el show va cambiando y el nombre no, porque las posibilidades son infinitas, como las soluciones de lo indeterminado, matemáticamente hablando", explica.

También aclara que no hay que esperar una clase de su show, no pretende que el público aprenda. Es un show de entrenimiento sin pretenciones académicas ni intenciones didácticas. Es humor y, como él dice, matemagia. "A veces me han preguntado si se entregaba certificados después del espectáculo", se ríe.

Sosa no tiene formación actoral. Arrancó de cero a partir de la ciencia, "de caradura", reconoce. Después de su primera presentación tomó algunas clases de stand up. Su primer espectáculo se llamó "Indeterminado: un acto de inconciencia matemática".

LUCAS 3.jpg

En cuanto al público que lo sigue, advierte que esta presentación en particular no es para niños. "A veces trabajo con chicos, pero no es este el caso", dice. Este show, aclara, apunta a docentes, estudiantes de carreras afines y de nivel superior. Esos son los que más entenderán todo el espectáculo, aunque "cualquiera que tenga un secundario completo va a cazar la mayoría de los chistes. La parte de matemagia es para todo público; lo que es humor puede requerir un poco más de conocimiento, pero no es excluyente", comenta. Mayoritariamente su público está compuesto por docentes.

Un dato. El espectáculo del domingo es a la gorra, y el aporte tiene una moneda de intercambio. Además de disfrutar del show, cada espectador se llevará un juego de regalo.

El espacio Matemáticas Creativas puede ser seguido en https://www.instagram.com/p/CzRBDjyrxOr/